Kredi ve kredi kartı ile ilgili son dakika kararı! Araba kredisinde 12 ay vade indirimi

Kredi ve kredi kartıyla ilgili son dakika açıklaması! Milyonlarca vatandaşı etkileyecek karar açıklandı. Kuyum, mobilya ve elektrikli eşyada taksit sayısı 3’er ay azaldı. BDDK, taşıt kredisi vadelerinde de 12’şer ay indirime gitti. İşte detaylar...