Gazetevatan.com » Ekonomi » Kredi ve kredi kartı ile ilgili son dakika kararı! Araba kredisinde 12 ay vade indirimi
Kredi ve kredi kartı ile ilgili son dakika kararı! Araba kredisinde 12 ay vade indirimi
Kredi ve kredi kartı ile ilgili son dakika kararı! Taşıt kredilerinde 12'şer ay vade indirimine gidildi. Buna göre, kullandırılan taşıt kredilerde vade sınırı, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıtlarda 60 aydan 48 aya, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin liranın üzerinde olmayan taşıtlar için 48 aydan 36 aya indirildi. Ayrıca kredi kartı kullanımında da birçok ürün ile ilgili taksit sınırı getirildi.
Kredi ve kredi kartıyla ilgili son dakika açıklaması! Milyonlarca vatandaşı etkileyecek karar açıklandı. Kuyum, mobilya ve elektrikli eşyada taksit sayısı 3’er ay azaldı. BDDK, taşıt kredisi vadelerinde de 12’şer ay indirime gitti. İşte detaylar...