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Kredi ve kredi kartı borcuyla ilgili flaş açıklama! İndirim ve kampanya imkanı
Kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi! Kredi ve kredi kartı borcu olanlar indirim ve kampanya fırsatından yararlanıyor... Uzun yıllar ödenmeyen kredi ve kredi kartı borçları kara listeye alınıyor. Kara listeye düşenlerin daha sonrasında kredi kartı ve kredi kullanmak için beklemesi gerekiyor. Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşların kara listeden çıkmak için borçlarını ödemesi gerekiyor. Bu noktada kredi ve kredi kartı borcu olanlara BDDK’nın belirlediği çerçevede toplam alacak tutarında indirim ve taksit imkanları sunuluyor. Müşteriler daha esnek koşullarla ödeme imkanı bularak bankalardan tekrar faydalanabilecek duruma geliyor. İşte kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili tüm bilinmesi detaylar...
Kredi kartı ve kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Uzun yıllar ödenmeyen kredi ve kredi kartı borçları kara listeye alınıyor. Kredi kartı borcu bulunup kara listeye alınan kişilerin uzun bir süre bankalarla çalışması da zor hale geliyor. Kara listeye düşenler daha sonrasında kredi kartı ve kredi kullanmak için beklemesi gerekiyor. Kredi kartı borcu ya da kredi borcu olanların borçları bir süre sonra varlık yönetim şirketlerine devroluyor. Süreç ise bundan sonra başlıyor. Borçlu vatandaşlar borçlarını varlık yönetim şirketlerine ödüyor. Süreç nasıl işliyor? İşte detaylar...