Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjde! 6 ay ödemesiz...

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiren karar resmen açıklandı. İhtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredilerde ödemesiz süre 6 ay uzatıldı. BDDK, mart ayında 31 Aralık’a kadar bir kolaylık sağlamış, takip süresi 90 günden 180 güne çıkarılmış, kredi kartı için de ödemesiz dönem tanımlanmıştı. Şimdi bu desteğin süresi 6 ay daha uzatıldı.

Koronavirüsün yıkıcı etkisi mart ayı itibarıyla 7’den 70’e herkesi etkilemişti. Karantina önlemleriyle çarklar durunca bankalara olan borçların ödenmesi konusunda önemli düzenlemeler devreye alınmıştı. Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aldığı kararla kredi borcu takip süresi uzatılmıştı. Eskiden kredi takip süresi 90 gün olarak belirlenip yasal işlemler uygulanıyordu. Kararla takip süresi 180 güne çıkarılmıştı.Ayrıca kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlanmıştı. Bu karardan önceki uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden 1 aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu. Kart ve kredi kararı için 31 Aralık’a kadar süre tanınmıştı.

YAPILANDIRILMIŞ OLANLAR

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin 3’üncü grupta (takipteki krediler) sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021’e kadar uygulanmayacak. Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

ALTIN VE DÖVİZ KARARI

BDDK ayrıca, döviz ve altın alımında geçerli olan 1 günlük valör uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Buna göre; gerçek kişilerin100 bin dolar ve üzeri döviz alım işlemlerinde bankalar tarafından bir iş günü valör uygulaması son buldu. Bu uygulamada dövizin Türk Lirası karşılığı bir gün önce yatırılıyor, alınan döviz hesaba ertesi gün geçiyordu. Dövizi bozduranlarda bir kısıtlama bulunmuyordu.

30 HAZİRAN TARİHİNE UZATILDI

BDDK dün kredi ve kart borcu olan vatandaşın ve esnafın elini rahatlatacak yeni bir karar daha aldı. Karara göre; 31 Aralık’ta sona erecek uygulamanın süresi 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı. Böylece gecikmeye giren kredilerin takibe düşme süresi yine 180 gün olarak uygulanacak. Aynı şekilde bankalar, kart borçlarını öteledikleri süre boyunca asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilecek.