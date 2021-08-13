Gazetevatan.com » Ekonomi » Kredi ve kredi kartı borcu olanlara güzel haber! Siliniyor...
Kredi ve kredi kartı borcu olanlara güzel haber! Siliniyor...
Kredi ve kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor. Son dakika gelişmesi. Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırma yasası kapsamında protestolu senet, çek, bireysel ve ticari nitelikteki borcunu ödeyemeyenlerin yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda olumsuz kayıtları siliniyor. Bu düzenlemeden kredilerinin anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs'tan önce olup da aksatanlar yararlanabiliyor. Borçlarını 31 Aralık'a kadar tamamını ödeyen ya da yapılandıranların Risk Merkezi'nde tutulan kayıtları temizleniyor. Birinci adımda borcun bulunduğu bankaya ya da finansal kuruluşa başvurulması gerekiyor. İkinci adımda borç hesaplamasına gidiliyor.
Kredi borçlarıyla ilgili son dakika haberi. İzlemedi krediler bile yapılandırmayla ilgili yeni bir döneme giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) binlerce firmaya nefes aldıracak, bankacılık sektörünün aktif kalitesini güçlendirecek bir dizi yeni uygulamayı devreye alıyor. Kredi çeken, kredi kartı borcu olan yüzbinlerce kişiye kolaylık sağlanmasının ardından yakın izlemedeki kredilere yönelik yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturuluyor.