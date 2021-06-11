Gazetevatan.com » Ekonomi » Kredi ve kredi kartı borcu olana müjde! Ve belli oldu! Siliniyor...
Kredi ve kredi kartı borcu olana müjde! Ve belli oldu! Siliniyor...
Kredi ve kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor... Son dakika açıklaması geldi. Kredi ve kredi kartı borçları yapılandırılıyor. Düzenlemeden yararlanmak için kredi ve kredi kartı borçlarının anapara ve taksit ödeme tarihlerinin 20 Mayıs'tan önce olması gerekiyor. Kredi ve kredi kartı borcu olanlar ödemesi gereken tutarı 18 taksite bölerek faizsiz şekilde yapılandırabiliyor. Ayrıca borçluların kredi sicilleri de temizleniyor. Son tarih 31 Aralık olarak belirtiliyor. İşte kredi ve kredi kartı borcu olanları ilgilendiren tüm detaylar...
Kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili yasa düzenlemesi çalışması tamam. İşte faizsiz ve 18 taksit imkanı getirilen borç ödeme imkanlarıyla ilgili kritik kararlar: Milyonlarca vatandaşı rahatlatacak düzenleme ile bireysel krediler ile kart borçları uygun vadelere bölünecek. Borçlar tek çatı altında toplanacak, borcunu 31 Aralık'a kadar yapılandıranların sicilleri temizlenecek.