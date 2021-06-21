Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Anapara ve faiz ödemeleri...

Bankadan kredi çeken, kredi kartı ve kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor. Süre 3 ay daha uzatıldı. Kredi kartı ve kredi borçlarına ilişkin yeni karar BDDK tarafından duyuruldu. Esneklik tanındı. 30 Haziran tarihinde sona ermesi beklenen bazı destekler eylül sonuna kadar uzatıldı. Ödemelerde gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. Bankalar kart borçlarını öteledikleri süre boyunca alacakları talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilecek. Tüketici ve taşıt kredilerinde anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebiyle 30 Eylül'e kadar ertelenmesi halinde erteleme süresi yönetmelikte belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmayacak. İşte kredi ve kredi kartı borcu olanları ilgilendiren kararlar...

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Süre uzatıldı. Bankacılık sektöründe belirlenen bazı pandemi desteklerinde 3 ay uzatma kararı alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıklamasında, pandemi nedeniyle bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde geçici nitelikli bazı düzenlemelerin tekrar değerlendirildiği ve 30 Haziran'da sona ermesi gereken bazı düzenlemelerin Eylül ayı sonuna uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Eylül sonuna kadar uzatılan düzenlemeler:

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken, hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası Döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesi 3 ay uzatıldı.

180 GÜN OLARAK UYGULANMAYA DEVAM EDECEK

Donuk alacak sınıflaması için gecikme süresi 180 gün olarak uygulanmaya devam edecek.

Kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam edilecek.

Finansal kiralama ve faktoring sektörüyle ilgili 90 gün gecikme süresinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli olmak üzere, 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen “Tasfiye Olunacak Alacaklar" hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına devam olunmasına karar verildi.

EYLÜL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Kredilerin İkinci Grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin, Birinci Grupta izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye rağmen Birinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan -krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayrılması da Eylül sonuna kadar devam edecek.

KREDİLERİN ANAPARA VE FAİZ ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ...

Bankalarca/şirketlerce kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine 30 Eylül tarihine kadar ertelenmesi halinde erteleme süresinin, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları ile belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmamasına karar verildi.

KART BORÇLARINDA ÖDEMESİZ DÖNEM

Bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine, asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca nakit kullanımı veya nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına yönelik uygulamaların 30 Eylül tarihine kadar uzatılması kararlaştırıldı.