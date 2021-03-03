Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! 90 gün...

Borcu olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Pandemi süreci ile birlikte kredi ve kredi kartları her zamankinden çok daha fazla kullanılmaya başladı. Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için önemli bir açıklama geldi. Ödeme kolaylığı sağlanıyor. Banka tarafından borçlu vatandaşa 90 günlük süre tanınıyor. Faiz uygulanmaya devam ediyor. Bu süreçte kredi ve kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde yasal süreç başlıyor ve borçlu vatandaş 'kara liste'ye alınıyor.

Bankalara borcu olan vatandaşları ilgilendiriyor. 90 gün detayı borç ödeme sürecinde büyük önem taşıyor. Kredi ve kredi kartı ödemelerini aksatan vatandaşlara banka tarafından 90 günlük bir süre tanınıyor ve sonrasında yasal süreç başlıyor.

YASAL SÜRENİN SONUNDA

Kredi ve kredi kartı borcu zamanında ödenmeyince yasal takip süreci başlıyor. Süreç şöyle işliyor:

Vadesi gelen herhangi bir borcun 90 gün içerisinde ödenmemesi durumunda tahsili gecikmiş alacak statüsüne geçiyor ve yasal takip süreci başlatılıyor.

Bu 90 günlük süreçte banka, müşterisine sözlü veya yazılı olarak ulaşıp borcunu ödemesini hatırlatıyor.

Bu süreçte borca gecikme faizi uygulanıyor.

Banka bu gecikmeyi Kredi Kayıt Bürosu’na (KKB) yaptığı aylık bildirimlerde belirtiyor ve müşterinin bu gecikme durumu tüm KKB üye kuruluşları tarafından görüntülenebiliyor.

90 günlük süreden sonra ise banka, alacağın yasal yollardan tahsili için gerekli hukuki işlemleri başlatıyor.

1 MİLYON DOSYA ÇÖZÜLDÜ

Yasal takip süreci Kredi Kayıt Bürosu’na bildiriliyor. Dolayısıyla bu durum tüketicinin kredi notunu olumsuz etkiliyor. Halk arasında ‘kara liste’ denilen durum da bu aşamada ortaya çıkıyor. Avukatlık olan borç dosyaları tüm çabaya rağmen 2-3 yıl için tahsil edilemezse, bankalar kredi ve kredi kartı alacaklarını belli bir tutar karşılığında ihaleyle varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Borç devredildikten sonra artık muhatap ‘varlık yönetim şirketleri’ oluyor. Varlık yönetim şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde faaliyet gösteriyor. Yani denetim altında olan yasal şirketlerden oluşuyor. Bu şirketler şu ana kadar 1 milyondan fazla borç dosyasını çözüme kavuşturdu.