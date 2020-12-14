Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor!

Nakit ihtiyacı olan herkesin aklına öncelikle kredi ve kredi kullanımı geliyor. Hemen herkes kredi kartı kullanıyor. Özellikle pandemi sürecinde kredi kartı kullanımı bir hayli arttı. Salgının ekonomik olarak vatandaşları olumsuz etkilemesi de kredi ve kredi kartı kullanımını arttırdı. Bankalara olan borcu aylık ödeyebileceğinin üzerinde olan vatandaşlar ise kredi ve kredi kartı borçlarını nasıl kapatabileceklerini araştırıyor. Bankalar bu noktada borçlu vatandaşa ödeme kolaylığı sağlıyor. Birikmiş borçlar için vadelendirme ya da tek hesapta yapılandırma imkanı sunuluyor. Birikmiş kredi kartı borçlarından kurtulmak isteyen ve en azından zaman kazanmak isteyen vatandaşlar bankaların kendilerine tanıdıkları kredi kartı yapılandırma hakkı mevzusunda araştırma yapmaya başladılar. Hangi bankada, hangi olanaklarla kredi kartı yapılandırması yapılıyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme ihtimali sağlıyor?

Kredi borcunu taksitlendirme işleminin yapılışı, ilgili bankaya başvurma şeklinde olmaktadır. Borcun mevcut olduğu bankanın dönemsel kampanyaları takip edilerek ya da direkt olarak banka ile görüşülerek kredi kartı borcu yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilir. Borçları transfer yöntemleri ile tek bir alanda biriktirmek ve tek bir yere borcunun olmasını isteyen vatandaşlar için farklı yollar sunuluyor. Bunun için birçok farklı banka tarafından gelen transfer işlemleri için yardımlarını sunmaya devam ediyor. Hangi bankada, hangi imkanlarla kredi kartı yapılandırması yapılıyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme imkanı sağlıyor? Hangi banka diğer bankalara olan kredi kartı borçlarını transfer ederek ödeme kolaylığı sunuyor?

Kredi ve kredi kartı borç taksitlendirme işlemleri nasıl yapılacak?

Borçların birikmesi ardından vatandaşlar kendileri için taksitlendirme yapmak için yollar aramaya devam ediyor. İşte bu anlarda korona virüs süreçlerinde yaşanan etkilenmelerden dolayı bankalar birçok işlemi sunuyor. 12 - 24 ve 36 ay boyunca vade farkları ile beraber kredi kartı borçlandırmaları yapılandırma adımları bulunuyor. Gelir durumlarına göre vade ve faiz oranları ayarlanıyor. Bu anlarda teminat isteme - taksitlendirme adımları - faiz oranlarında değişme şeklinde işlemler meydana geliyor. Fakat bankalar incelenecek olursa hepsinin ortak özelliği olarak temel ölçütün vatandaşların gelir durumları olmasıdır.

İŞ BANKASI KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA KAMPANYASI

1. Müşteri Hizmetleri: İş Bankası müşteri hizmetleri 0850 724 0 724 numarasını arayarak, kredi kartı yapılandırma başvurusunda bulunabilirsiniz.

2. Banka Şubesinden: Size en yakın Türkiye İş Bankası şubesine giderek kredi kart borcu yapılandırma başvurusunu yapabilirsiniz.

İş Bankası müşteri memnuniyeti oldukça önem veren bir bankadır. Yapılandırma işleminde de müşterilerin yararına bir tutum sergilemektedir. Bu sayede kredi borcunu daha iyi bir şekilde yapılandırma mümkün olacaktır. Çoğunlukla kredi kartı borcunuzun asgari ödeme tutarı borcunuzun yaklaşık olarak %40'ı kadardır. Fakat katılım bankalarda ve bir çok bankada bu durum farklı bir şekilde işlenmektedir. Katılım bankaları kredi kartı borcunun asgari ödeme limitini %100 olarak göstermiştir. Bu da demek oluyor ki borcunuzun tamamını ödemek zorunda olacaksınız. Eğer kredi kartı borcunuzun asgari ödeme tutarını ödeyebilecek bir durumda değilseniz mutlaka yapılandırma için başvuru yapabilirsiniz.

AKBANK KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA KAMPANYASI

Kredi kartı taksitlendirme ile diğer bankalardaki kredi kartı borçlarınızı uygun faiz oranıyla Axess'inize aktarabilir, ayrıca ÜCRETSİZ 9 aya kadar taksitlendirebilirsiniz. Taksitli Borç Transferi'nden faydalanmak için Akbank İnternet'i kullanabilir veya size en yakın şubeye başvurabilirsiniz. Kredi Kartı taksitlendirme, kredi kartı borcunuzun Axess'in "Taksitli Borç Transfer" ürünü ile ödenmesi işlemine denir. Diğer bankalarda olan kredi kartı borcunuzu Akbank aracılığı ile ödeme işleminize denir. Taksitli Borç Transferi işleminde ücret alınmamaktadır.

Kullanılabilir limitiniz dahilinde en az 200 TL, en fazla 20.000 TL borç tutarı transfer edilebilir.

Tüm işlem tutarları ve vade aralıkları için tüm masraflar dahil aylık maliyet oranı %2,42, yıllık maliyet oranı %29,09'dur.

Ödeyeceğiniz aylık taksit miktarına faiz, vergi ve fonlar dahildir.

KREDİ KARTI BORCUNU 60 AY İLE YAPILANDIRMAK

60 ay vade ile kredi kartı borcunu taksitlendirmek için birden fazla borcun tek hesapla yapılandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda kredi kartı borcuna ek konut veya ihtiyaç kredisi borcu gibi ikinci bir borcun varlığı gerekmektedir. Sadece kredi kartı borcunun yapılandırılmasının 60 ay vade ile yapılması mümkün değildir.

Birden fazla kredi ve kredi kartı borcunun tek hesapta birleştirilmesi durumunda yeni kredi açılışı yapılmaktadır. Bu kredi açılışında yeni faiz oranları ve aylık ödeme planları uygulanır. Bundan dolayı mevcut faizin üzerinde bir faiz oranı ile karşılaşılabilir. Çünkü mevcut durumda bir ödeme gecikmesi söz konusudur ve ödeme gecikmesi durumunda bankalar, yasal sınırda faiz kullanma hakkına sahiptir. Kredi kartı yapılandırmasını, diğer kredi borçlarını hesap içerisine karıştırmadan yaptırmak tavsiye edilir. Böylelikle yasal üst sınırda bulunan faizlerden kurtulmuş olunur.

KREDİ KARTI BORCU TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?

Kredi borcunu taksitlendirme işleminin yapılışı, ilgili bankaya başvurma şeklinde olmaktadır. Borcun mevcut olduğu bankanın dönemsel kampanyaları takip edilerek ya da direkt olarak banka ile görüşülerek kredi kartı borcu yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilir. Bankalar, kendi kredi kartlarının borç yapılandırması konusunda, birbirinden farklı uygulamalara gidebilmektedir.

Bu uygulamalar, teminat isteme, taksitlendirme, faiz oranlarını değiştirme şeklinde olabilmektedir. Ancak bankaların ortak özelliği,gelir durumunu temel ölçüt kabul etmeleridir. Bankalar, kredi kartı yapılandırma işleminde, gelir durumuna göre vadeyi ve faiz oranını değiştirebilmektedir. Kredi kartı borç yapılandırması 12, 24 ve 36 aylık vade seçenekleri ile yapılabilmektedir. (Takvim)