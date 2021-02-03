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Kredi ve faizlerle ilgili flaş açıklama! Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın duyurdu...

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 17:52 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 17:52

Kredi ve faizlerle ilgili açıklama geldi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın duyurdu. Aydın, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi; "Türkiye bankacılık sektörü, salgın döneminde yüzde 35 civarında, güçlü bir kredi artışı sağladı. Bu durum ekonomik faaliyete ciddi bir destek verdi. Bankalar, 2021'de ekonominin kaynak ihtiyacını, pasif yapısındaki gelişmeler ölçüsünde karşılamaya devam edecek. (Kamu bankalarının) Şu an itibarıyla herhangi bir döviz pozisyon açıkları yoktur. Faiz oranlarının ve enflasyonun yıl içinde düşmesini bekliyoruz. (Tarım kredilerinde) Haciz, el koyma satış haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. (Bütçede görev zararı olarak görünen tutar) Teknik bir tanımdan ibarettir. Kamu bankaları ne görev zararı ne de zarar ediyor" dedi.


Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı  ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türk bankacılık sektörünün salgın  döneminde yüzde 35 civarında, güçlü bir kredi artışı sağladığını, bu durumun  ekonomik faaliyete ciddi bir destek verdiğini belirtti. 
 
Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, sektördeki gelişmeler ve Ziraat  Bankası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
 Türkiye bankacılık sektörünün, salgın döneminde yüzde 35 civarında,  güçlü bir kredi artışı sağladığını belirten Aydın, bu durumun ekonomik faaliyete  ciddi bir destek verdiğini ve dünyada büyüyen iki ülkeden birinin Türkiye  olduğunu kaydetti.
 
Bankacılık sektörünün kendisinden bekleneni yaptığını aktaran Aydın,  bununla beraber bu kredi büyümesinin bazı yan etkilerinin de yaşandığını, bazı  kredilerin üretim, yatırım ve ticaret yerine değişik tasarruf alanlarına  gittiğini bildirdi.
 
Aydın, son 2-3 ayda finansal piyasalarda toparlanma ve ekonomik  beklentilerde düzelme olduğunu, yılın kalanında da bu iyileşme sürecinin devam  edeceğinin, enflasyon ve faizlerin gerileyeceğinin tahmin edildiğini kaydetti.
 
Bazı sektörlerde bir miktar sıkıntının devam ettiğini, bununla  birlikte sanayide olumlu gelişmeler yaşandığını aktaran Aydın, şu  değerlendirmelerde bulundu:
 
"Bankalar, 2021'de ekonominin kaynak ihtiyacını, pasif yapısındaki  gelişmeler ölçüsünde karşılamaya devam edecek. Türkiye'nin tasarruf ve öz  kaynakları mevcut kredi talebini karşılamaya yeterli değil. Bu nedenle sektör,  TCMB'den alınan TL ve yurt dışından alınan yabancı para kaynakları ekonomik  faaliyetin finansmanında kullanıyor. Kamu bankaları salgın sırasında yasal  limitler içinde döviz pozisyon açığı vermiştir. Bununla beraber şu an itibarıyla  bu pozisyonlar tamamen kapatılmıştır ve herhangi bir döviz pozisyon açıkları  yoktur."
 
Aydın, kamu bankaları ve diğer bankalar arasında kredi müşterilerini  değerlendirme açısından bir fark olmadığını, bununla beraber kamu bankalarının  yeniden yapılandırma faaliyetlerine daha erken başladığını vurguladı.
 
Bankacılık sektöründe kar dağıtımına izin verilmesinin doğru olduğunu,  bu kararın piyasalarda güveni artırdığını belirten Aydın, sektörün karlılığının  DİBS faizleri ve sanayi kesiminin karlılığı ile karşılaştırıldığında daha düşük  olduğunu bildirdi.
 
"Yeni tasarruf girişinde TL'nin tercih edildiğini görüyoruz"
 
Hüseyin Aydın, bankacılık sektörünün bilançosunun büyümesinin ve milli  gelire oranının yüzde 100'ü aşmasının, sektöre şokları yönetme konusunda bir  esneklik sağladığını kaydetti.
 
 Bankacılık sektörünün bu esnekliği kullanarak salgın döneminde  ekonominin ihtiyaçlarına cevap verebildiğini belirten Aydın, şu bilgileri verdi:
 
"Salgın sürecinde dünya genelinde sadece Türkiye ve Çin büyüyebildi.  Türkiye'nin büyümesinde bankacılık sektörü üzerine düşen katkıyı sağladı.  Türkiye'de tasarruflar ve öz kaynaklar, kredi talebini karşılamaya yetmiyor.  Aradaki fark TCMB'den veya yurt dışından karşılanıyor. Yabancı para kaynakları  TL'ye çevriliyor. Bu işlevi gören piyasalar düzgünce çalışabilmelidir. TL, hem  tasarruf etmek için hem de yatırım yapmak için cazip bir para birimi olmalıdır.  Çünkü bankalar pasifleri artmadan aktiflerini de artıramazlar."
 
Aydın, son 2-3 ayda finansal piyasalarda toparlanma ve kaynak girişi  yaşandığını, yeni tasarruf girişinde TL'nin tercih edildiğini gördüklerini, aynı  zamanda kamuyu da finanse ettiklerini bildirdi.
 
 "Faiz oranlarının ve enflasyonun yıl içinde düşmesini bekliyoruz"
 
TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, kamu, özel ve yabancı bankalar  arasında düzenleme açısından bir fark olmaması gerektiğine işaret ederek, kamu  bankalarının salgın döneminde özel bankalardan bazı uygulama farklılıkları  olduğunu, geçici olan bu durumun müşteri kazanımına yansıdığını belirtti.
 
 Temettü dağıtımına izin verilmesinin bir güven işareti olduğunu  vurgulayan Aydın, "Doğru bir karardır ve bankacılığa kaynak girişini teşvik eder.  Küçük yatırımcının korunmasına ve sermaye piyasasının gelişmesine imkan  sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
 
 Aydın, bankacılık sektörünün öz kaynaklarının 600 milyar lira olduğunu  belirterek, "Buna karşın karlılık oranı DİBS faizleri ile aynı seviyede.  Bankaların karlılığı DİBS veya sanayi şirketleri ile kıyaslandığında yüksek  değildir. Ticaret, ancak kar ederek sürdürülebilen bir faaliyettir."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Faiz oranlarının ve enflasyonun yıl içinde düşmesini beklediklerini  aktaran Aydın, uzun vadeli fiyatlamaların çok daha olumlu olduğunu, ekonomiye  dönük beklentilerin iyi durumda bulunduğunu ve daha da iyiye gittiğini belirtti.
 
Bankaların aktif kalitesine değinen Aydın, "En kötü dönemde bile  ikinci grup kredilerin en fazla yüzde 20'sinin tahsili gecikmiş alacak haline  geldiğini görüyoruz. Takibe geçme süresinin 180 güne yayılma esnekliği Haziran  2021'de bittikten sonra bile tahsili gecikmiş alacak oranı makul düzeyde kalır.  İkinci grupta izlenenler ile takipteki kredilerin önemli bölümü için karşılık  ayrılmıştır. Ayrıca, kredilerin önemli bölümünün teminatları da vardır."  ifadelerini kullandı.
 
Aydın, Türkiye'de sermaye yeterliliğinin Basel standartlarının ve  Bankacılık Düzenleme ve Denetme Kurumunun (BDDK) hedef oranının da üzerinde  olduğunu bildirdi.
 
"Ziraat Bankası, tarım sektörünün yüzde 80'ine varan kısmını finanse  ediyor"
 
Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'nın 1 trilyon TL büyüklüğünde olduğunu  belirterek, şunları kaydetti:
 
"Bu yönüyle Türkiye'nin en büyük bankası. Aynı zamanda Türkiye'nin en  çok kredi veren bankası. Yurt içinde 1.800 şubesi bulunan, yurt dışında da 18  ülkede faaliyet gösteren Ziraat Bankası, özel hukuk hükümlerine göre çalışıyor.  Para kazanıyoruz ama makul çizgilerde. Bizim öz kaynak getirimiz sektör  ortalamalarının biraz altında, yüzde 10 civarında. Aktif karlılığı da sektör  ortalamalarıyla doğru orantılı."
 
Tarım sektörünün yüzde 80'ine varan kısmını finanse ettiklerini  aktaran Aydın, "Türkiye'de tarım finansmanına erişimde asla ve asla sorun yoktur.  Türkiye'de bir ceviz ağacı 10 yılda yetişir. 45 gün vadeli mevduatlarla bunları  finanse edemezsiniz. Bu konuda birçok uygulamaya imza attık. Uçtan uca  endüstriyel tarımı önemsiyoruz. Sübvansiyon dışında verdiğimiz krediler 160  milyar TL'dir." ifadelerini kullandı.
 
Tarım kredilerinde takip oranının yüzde 1,5 olduğunu bildiren Aydın,  "Sektör ortalamasının oldukça altında olan bu oran, yaygın ve doğru kredi  kullandırımının yanı sıra tarımsal faaliyetleri aksayan, ödeme güçlüğüne düşen  ama tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilere kullandırılan tarım kredilerinin  yönetimi amacıyla etkin olarak kullanılan erteleme ve taksitlendirme  uygulamalarının da bir sonucudur. Bizi başka banka ve kredi kooperatifleriyle  karıştırmasınlar. Haciz, el koyma satış haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."  değerlendirmesinde bulundu.
 
 "Ziraat Bankası yönetim ve denetim kurulu üyelerinin maaşları  kamuoyu ile paylaşılıyor"
 
TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın,  Ziraat Bankası'nın yönetim kurulu üyelerinin maaşları ile ilgili haberlere  ilişkin şunları kaydetti:
 
 "Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin  alacakları net ücret tutarı KAP'a bildirilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu  bilgiler Bankamız internet sitesinde de yer almaktadır. Yönetim kurulu aylık ve  ücretleri hesabında brüt maaş tutarı muhasebeleştirilmekte, üyelere yasal  kesintileri yapılarak net ücret ödenmektedir. Bu, sektördeki tüm bankalar ve  şirketler için geçerli bir hesaplama ve muhasebeleştirme uygulamasıdır. Yönetim  kurulu aylık ve ücretleri hesabı ile ilgili olarak Sayıştay raporunda bahsi geçen  3 milyon liralık fark, sosyal güvenlik primi kesintisi, ücretlerden kesilen gelir  vergisi ve damga vergisinden kaynaklanmaktadır.
 
Yönetim kurulu üyeleri, 19 bin 750 TL net maaş alır. 4 adet ikramiye  alırız. Denetim esnasında yasal kesintilerin brüt muhasebeleştirilmesi dikkate  alınmamıştır. Maaş ve ücretler ile temsil ve ağırlama harcamalarının da birbirine  karıştırıldığı görülmektedir. Görevleri nedeniyle Bankamız adına yapmak durumunda  oldukları temsil ve ağırlama harcamalarının karşılanması amacıyla Bankamız  Yönetim Kurulu üyelerine limitli banka iş kartı (business card) verilmektedir. İş  ile ilgili yaptıkları sınırlı harcamalarda bu kart kullanılabilir. Tüm Yönetim  kurulu üyelerinin toplam temsil ve ağırlama harcamaları 2020'de 39 bin 406  liradır. Bu iddialara arkadaşlarımız çok üzüldü. Konunun detayı bilinmeden çok  sert ifadeler kullanıldı."
 
 "Kamu bankalarının görev zararı yok"
 
 Hüseyin Aydın, "görev zararının" bütçe uygulamalarındaki teknik bir  tanım olduğunu belirterek, "Bütçede görev zararı olarak görünen ve zaman zaman  'kamu bankalarının görev zararı arttı' şeklinde lanse edilen tutarlar, teknik bir  tanımdan ibarettir. Kamu bankaları ne görev zararı ne de zarar ediyor. Bu hesabın  adı 'çiftçi faiz desteği ödemeleri' şeklinde düzenlense bu yanlış anlama da  ortadan kalkmış olur." ifadelerini kullandı.
 
 Aydın, Çukurova'ya dolaylı Turkcell hissedarlığı ile ilgili olarak  2014'te kullandırılan krediye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
  
 "CFI'nın (Çukurova Finance International) Turkcell'de dolaylı payı  vardı. 2014'te Çukurova Grubu'na kredi verildi. Kullandırılan kredi de geçen yıl  tahsil edildi. Şirket, Virgin Adaları'nda 2005'te çeşitli avantajlar göz önünde  bulundurularak kurulmuştur. Bu şirketin kendi tasarrufudur. Kredi verilirken de,  kapatılırken de süreç tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşıldı."
 
Aydın, kredinin Turkcell tarafından kullanılmadığını aktararak,  "Bilançolarıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Ancak Çukurova'nın dolaylı  hissedarlığı nedeniyle kredinin kullanımı neticesinde ilgili hisseler Turkcell  kurucu hissedarı olan Çukurova'nın kontrolünde kalmaya devam etmiştir."  ifadelerini kullandı.
 
Kredinin tahsis edildiği tarihte Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi  olmadığının altını çizen Aydın, "Yönetim kurulu üyesi olmam çok daha sonraki bir  tarihtedir. Ortaklar arası uyuşmazlıkların ki 2005'ten beri devam etmekteydi,  sonuçlanmasına yönelik geçtiğimiz dönemde hissedarlar beni yönetim kurulu  üyeliğine uygun görmüşlerdi. Bu görevlendirme, ilgili kredi kullandırımından çok  sonra gerçekleşti. Mevzuatta bu üyeliği yasaklayan bir düzenleme yok, zaten  yasağa tabi olan bir durum da değil." ifadelerini kullandı.
 

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