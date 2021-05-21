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Kredi ve faiz müjdesi! Ve kabul edildi, 12 ay boyunca...
Düşük faizli kredi ile ilgili flaş karar! Ve Meclis'ten geçti. Detayları belli oldu. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşebilecek. Bu kapsamda kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak.
Salgın nedeniyle likidite sıkıntısını karşılamak hem de istihdamı artırmak isteyen işletmelere güzel haber geldi. İşte Meclis'ten geçen kredi ve faiz müjdesiyle ilgili tüm detaylar...