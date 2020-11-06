Kredi ve burs ödemeleri başladı!

Yüz binlerce kişi bekliyordu ve bakan duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım’a uzatıldığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, “Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık” açıklamasının ardından, Bakan son dakika açıklaması yaparak Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvurularını 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını duyurmasının ardından, Bakan Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.