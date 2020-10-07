Kredi uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Kredi kullanacaklar için önemli bir uyarı geldi. Öncelikle risklerin belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yapılan açıklamada merdiven altı şirketlere ise kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği bildirildi. Eylülde yerli yatırımcı sayısının 1 milyon 750 bini aştığı borsada, özellikle BİST-100 dışı hisselere yoğun bir talep var. Yatırımcı sayısında yılbaşından bu yana yaşanan 556 bin kişilik artışın 460 bini BIST-Tüm-100 hisselerinde yaşandı. Bu durum, yatırımcıların çok daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Başta Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) olmak üzere sektördeki analistler de yatırımcılara önemli uyarılarda bulunuyor.

TSPB, borsada yatırım yapacak olanlara öncelikle risklerini belirlemelerini tavsiye etti: "Farklı araçlardan sepet yapın, kısa vadeli al-sat işlemlerinden kaçının. Uzun vadeli hedefler belirleyin, Arkadaş, sosyal medya tavsiyesi ve tüyo ile hisse senedi almayın. Araştırmaları ve KAP açıklamalarını okuyun. Lisanslı yatırım danışmanlarına danışın, yatırımcı haklarını öğrenin." "Tanımadığınız enstrümanlarda işlem yapmayın" çağrısında bulunan TSPB, büyük riskler alarak kısa vadede yüksek kazanç elde etmenin peşinden koşulmaması gerektiğini ve bunun tesadüfler dışında mümkün olmadığını bildirdi.

MERDİVEN ALTI ŞİRKETLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİN

Yatırım yapılan ürünlerin yanı sıra vadenin de çeşitlendirilmesi gerektiğini dikkat çeken TSPB, "Aşırı yüksek kaldıraç kullanmayın, borç alarak yatırım yapmayın. İkili opsiyon gibi aşırı yüksek riskler taşıyan ürünleri sunan merdiven altı şirketlere kesinlikle itibar etmeyin" değerlendirmesinde bulundu. Yatırımcılara, "Kısa zamanda yüksek kazanç vaad eden kişi-kurumlara ve bunların yaptıkları reklamlara itibar etmeyin" uyarısında bulunan TSPB, internette veya başka yerlerde rastlanabilecek söylentilere veya konunun uzmanı olmayan kişilerce verilen söz ve vaatlere kulak asılmaması çağrısında bulundu.

SÖYLENTİYE İNANMAYIN

Yatırımcılara işlem yapmadan önce çalıştıkları kurumların analiz departmanlarına danışmalarını öneren İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, hisse satın alınacak şirketle ilgili son 1 ayda çıkan haberlerin de okunması gerektiğini söyledi. Kulaktan dolma söylentilerle hisse senedi alınmamasının altını çizen Turşucu, "Her zaman işlem hacmi yüksek, mali yapısı sağlam şirketler takip edilmeli" diye konuştu.