Kredi uyarısı! Bunu sakın yapmayın

TSPB, borsada yatırım yapacak olanlara öncelikle risklerini belirlemelerini tavsiye etti: "Farklı araçlardan sepet yapın, kısa vadeli al-sat işlemlerinden kaçının. Uzun vadeli hedefler belirleyin, Arkadaş, sosyal medya tavsiyesi ve tüyo ile hisse senedi almayın. Araştırmaları ve KAP açıklamalarını okuyun. Lisanslı yatırım danışmanlarına danışın, yatırımcı haklarını öğrenin." "Tanımadığınız enstrümanlarda işlem yapmayın" çağrısında bulunan TSPB, büyük riskler alarak kısa vadede yüksek kazanç elde etmenin peşinden koşulmaması gerektiğini ve bunun tesadüfler dışında mümkün olmadığını bildirdi.
MERDİVEN ALTI ŞİRKETLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİN
Yatırım yapılan ürünlerin yanı sıra vadenin de çeşitlendirilmesi gerektiğini dikkat çeken TSPB, "Aşırı yüksek kaldıraç kullanmayın, borç alarak yatırım yapmayın. İkili opsiyon gibi aşırı yüksek riskler taşıyan ürünleri sunan merdiven altı şirketlere kesinlikle itibar etmeyin" değerlendirmesinde bulundu. Yatırımcılara, "Kısa zamanda yüksek kazanç vaad eden kişi-kurumlara ve bunların yaptıkları reklamlara itibar etmeyin" uyarısında bulunan TSPB, internette veya başka yerlerde rastlanabilecek söylentilere veya konunun uzmanı olmayan kişilerce verilen söz ve vaatlere kulak asılmaması çağrısında bulundu.