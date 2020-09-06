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Kredi patlaması! Duyan hücum etti, düşük faiz...
Düşük faizli konut kredisi kampanyası stokları eritti. Hatta satmayı düşünmeyenler de evlerini satmaya karar verdi. Bir süredir sektördeki daralmayla birlikte yeni ruhsat alımı da azalınca, stokta son 10 yılın en yüksek oranlı azalmalarından biri yaşandı. Konut talebinin ise halen devam ettiği ifade ediliyor.
Yaz ayları konut piyasası için de oldukça sıcak geçti. Kamu bankalarının birinci el ve ikinci el konutta kredi faizini düşüren kampanyaları ile ev sahibi olmak isteyenler hızla hareketlendi.