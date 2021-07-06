Kredi ödemeleri başladı! Bakan duyurdu...
AA | 06 Temmuz 2021 Salı - 10:10 | Son Güncelleme : 06 07 2021 - 10:23
Burs ve kredi ödemeleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler bugün yapılmaya başladı. Paralar vatandaşların banka hesaplarına TC numarasına göre yatırılıyor. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlara paraları bugün yatırılıyor. Yükseköğrenim öğrencilerine temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Temmuz, "2" olanlar 7 Temmuz, "4" olanlar 8 Temmuz, "6" olanlar 9 Temmuz, "8" olanlar 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.
Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler bugün yapılmaya başladı. Paralar vatandaşların banka hesaplarına TC numarasına göre yatırılıyor. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlara paraları bugün yatırılıyor. Yükseköğrenim öğrencilerine temmuz
ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı
Gençlik ve Spor
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Temmuz, "2" olanlar 7 Temmuz, "4" olanlar 8 Temmuz, "6" olanlar 9 Temmuz, "8" olanlar 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.