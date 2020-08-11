Bankalardan kredi almanın bir şartı da kredi notudur. Kredi notu ne kadar yüksekse, bankaların kredi verme oranı da o kadar yüksektir. Peki, kredi notu nasıl öğrenilir? İşte kredi notu öğrenme ve sorgulama…

Kredi notu kişinin bir bankadan kredi almasının en önemli şartlarından biridir. Kişinin finansal geçmişine göre belirlenen bir kredi notu vardır ve bu kredi notu öğrenmek ise mümkündür. Kredi notu nasıl öğrenilir? E-devlet kredi notu öğrenme ve sorgulama!

KREDİ NOTU NASIL ÖĞRENİLİR?

Kredi notu öğrenmek için öncelikle, e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekmektedir. Sistem açıldıktan sonra “Risk Merkezi Raporu Başvurusu” hizmetini seçin. Çıkan ekranda “Kredi Limit ve Borç Bilgileri” ya da “Çek Bilgileri” raporlarından birini edinme talebi gönderin. Talep yoğunluğa bağlı olarak rapor 2 saat ile 1 gün arasında hazırlanır. Kısa mesaj (SMS) ile raporunuzun hazır olduğu bildirilir. Bu mesaj da, raporu indirmek için bir de kullanacak şifre vardı. Başvuruyu yapan kişi, kısa mesaj ile yapılan bu bilgilendirme sonrasında e-Devlet sistemine giriş yaparak “Risk Merkezi Raporu Başvurusu” başlığını seçmeli. Türkiye Bankalar Birliği’nin doğrulama ekranına yönlendirildikten sonra SMS ile gelen şifre ekrana girilmeli.

KREDİ NOTU NASIL HESAPLANIR?

Kredi notunu etkileyen faktörler ve yüzdelik dağılımı:

Kredi Ödeme Düzeni yüzde 35

Mevcut Kredi Borç Durumu yüzde 35

Yeni Alınan Kredi yüzde 11

Kredi Kullanma Yoğunluğu yüzde 10

Diğer Faktörler yüzde 9

KREDİ NOTU KAÇ OLMALI?

Kredi çekebilmek için gerekli olan kredi notu bankalara göre değişiklik gösterir. Kredi notu 0 ile tavan 1900 arasında değişmektedir.

Notu 0 olan kişinin kredi kullanma ihtimali düşüktür. Mevcut gelirine göre kullanma ihtimali bulunur. (Grubu riskli)

1-699 arası olan kişinin kredi kullanma ihtimali çok düşük (Grubu en riskli)

700-1099 arası olan kişinin kredi kullanma ihtimali düşük (Grubu orta riskli)

1100-1499 arası olan kişinin kredi kullanma ihtimali var grubu (az riskli)

1500-1699 arası olan kişinin kredi kullanma ihtimali var ve genel olarak kefil ya da ipotek bile talep edilmez. (grubu yüksek ihtimal)

1700-1900 arası olan kişinin kredi kullanma ihtimali var ve kefil ya da ipetik bile talep edilmez. (grubu çok yüksek ihtimal)