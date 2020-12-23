Kredi müjdesi! Zam geldi, Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu...

Yüz binleri ilgilendiren kredi ve burs müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencilerine verilecek kredi ve burslara zam yapıldığını açıkladı. 2021 yılında lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1300, doktora öğrencilerine ise 1950 lira ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeme dair önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum' diyerek 2021 yılının yeni kredi ve burs miktarılarını açıkladı. Erdoğan şunları söyledi "Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 TL, Yüksek Lisans'a 1100 TL, Doktora'da 1650 TL olarak uyguladığımız kredi ve burs ödemelerinin toplam ödemelerini 9 milyar 670 milyon TL'yi buldu. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan Yüksek Lisans'ı 1300 TL'ye, Doktora'da ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz. Buna göre, lisans öğrencilerinin alacağı miktarda yaklaşık yüzde 18 artış sağlanmış oldu."

KYK BURS ve KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ocak ayında 452 bin öğrencinin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencinin hesabına kredi olarak bu tutarlar yatırılacak.