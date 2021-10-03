Kredi müjdesi! Sıfır faizle 20.000 TL, başvuran alıyor

Faizsiz kredi fırsatı! 20.000 TL'ye kadar kredi kullanımı mümkün. Sözüne Bedava Kredi kampanyası ile nakit ihtiyacı olanlara faizsiz çözüm imkanı sağlanıyor. QNB Finansbank önemli bir kredi paketini devreye aldı. KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçiren kampanyada 12 ay vade seçeneği sunuluyor.

Faizsin kredi ile 20 bin liraya kadar kredi kullanılabiliyor. Başvurular internet üzerinden yapılıyor. QNB Finansbank nakit ihtiyacı olanlar için harekete geçti. Dev banka salgın döneminde finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve destek vermek üzere Sözüne Bedava Kredi kampanyası başlattı.

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 bin TL olarak verilecek Sözüne Bedava Kredi sıfır faizli ve 12 ay aylık taksitli olarak KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirildi.

20 bin TL sıfır faizli Sözüne Bedava Kredi kampanyasından Cirosu 8 Milyon TL ye kadar olan KOBİ'ler yararlanabilecek.

Kredi kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan QNB Finansbank KOBİ Bankacılığı Direktörü Burak Bayhan, özellikle salgın döneminde finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerin, işe devam kredilerine ek olarak Dijital Köprü çözümleri ile de yanında olduklarını belirtti.

Bayhan, Sözüne Bedava Kredi kampanyasının da yine reel sektörü desteklemek, finansman desteğini faizsiz vererek KOBİ’lerin zorlu salgın koşullarında ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlendiğini kaydetti.

Bayhan, QNB Finansbank olarak KOBİ’lere ve reel sektöre desteklerinin kesintisiz süreceğini belirtti.