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Kredi müjdesi! Resmen duyuruldu, taksit ve faizler...

14 Nisan 2021 Çarşamba - 12:56 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 13:04

Kredi ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Halkbank'tan kullanılacak kredilerin taksit ve faizleri 1 yıl ertelenecek. Aynı zamanda 50 bin lira tutarında hibe verilecek. Bakan Pekcan, yaptığı açıklamada, "Kızılcahamam’da yaşanan yangında işyeri zarar gören esnaf ve sanatkârımızın, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri ötelenecek. Ayrıca söz konusu esnaf ve sanatkârımıza TESKOMB aracılığı ile 50.000 TL tutarında hibe katkısında bulunacağız. Hayırlı olsun." dedi.


Kredilerle ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan açıklama yapıldı. Halkbank'tan kullanılacak kredilerin taksit ve faizleri 1 yıl ertelenecek. Aynı zamanda 50 bin lira hibe verilecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kızılcahamam’daki yangında  iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkara Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve  Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla 50 bin  lira hibe katkısında bulunulacağını bildirdi. 
 
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılcahamam’da meydana  gelen yangında iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkara sağlanacak desteğe ilişkin  bilgi verdi.
 
Söz konusu esnafın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank  aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin öteleneceğini  belirten Pekcan, "Ayrıca söz konusu esnaf ve sanatkarımıza TESKOMB aracılığıyla  50 bin lira tutarında hibe katkısında bulunacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini  kullandı.

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