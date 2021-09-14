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Kredi müjdesi! Resmen açıklandı, 3 ay ertelemeli, 250 bin TL'ye kadar...

14 Eylül 2021 Salı - 11:44 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 11:48

Kredi kullanmayı planlayanlar için dev banka harekete geçti. 3 ay ötelemeli kredi imkanı sağlanıyor. Kredi limiti 250 bin lira olarak belirlendi. Şekerbank tarafından yapılan açıklamada kredi paketinin detayları paylaşıldı. Şekerbank, 13-17 Eylül tarihlerinde Ahilik Haftası kapsamında esnafa özel fırsatlar sunduğu kampanya ile esnafın 250 bin TL’ye kadar olan nakit ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılıyor.


Nakit ihtiyacı olanlar için kredi imkanı sağlanıyor. 3 ay erteleme fırsatının sunulduğu kredi paketinde 250 bin liraya kadar kredi kullanılması mümkün.
 
Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, 3 ay taksit erteleme imkanı,  uygun faiz oranları ve 36 aya varan vadelerin bulunduğu kampanyada, Şekerbank  esnafa özel sunduğu “Üreten Kart” ürünü ile 4.000 TL ve üzeri tüm sektörlerde  yapılacak alışverişlere 100 TL ekstre indirimi veriyor.
 
Banka, 17 Eylül’e kadar devam edecek kampanyada ayrıca ilk 10 yaprak  için geçerli olmak üzere ücretsiz çek karnesi, yılsonuna kadar POS ücreti  muafiyeti, 2 adet otomatik ödeme talimatı veren esnafa tüm ATM’lerden ücretsiz  para çekme fırsatı ve 1 ay boyunca internet ve mobil bankacılık kanalından  yapılacak olan EFT/havale işlemlerini masrafsız sunuyor.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım  Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Ahilik geleneğini günümüze  taşıyan esnafın her zaman yanında yer aldıklarını belirterek, “Şekerbank’ın  üretimi ve üreteni desteklemekte 68 yıldır üstlendiği öncü rol bu misyonun önemli  bir göstergesidir. Sorumlu bankacılık geleneğimizle bugün de bu misyonu aynı  kararlılıkla yerine getiriyoruz ve esnafımıza yönelik sunduğumuz geleneksel  kampanyamız ile özel koşullarda finansman sağlamaya devam ediyoruz. Bu vesileyle  tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Esnaf Bayramı’nı kutluyoruz.” ifadelerini  kullandı.             
 
 
 

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