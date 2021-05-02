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Kredi müjdesi! Paralar haziranda yatırılıyor, geri ödeme ise 2024'te başlıyor

AA |  02 Mayıs 2021 Pazar - 10:25 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 11:08

Kredi müjdesi ile ilgili detaylar netleşti. Tarih belli oldu. Faizsiz olarak 75 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. 3 yıl geri ödemesiz kredi başvurularında son tarih 21 Mayıs olarak belirlendi. Ödemeler haziran ayında yapılacak. Bakank Varank, yaptığı açıklamada yaklaşık 130 bin işletmenin yararlanacağı destek programında ödemelerin haziran ayında başlayacağını söyledi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB  aracılığıyla mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira  üst limitli destek vereceklerini belirterek, "Teknoloji tabanlı start-up'ların  test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları için de 25 bin liraya kadar ilave destek  sağlayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan  yararlanabileceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. 
 
Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu KOSGEB'in 5  milyar lira bütçeli yeni destek programının ayrıntılarını açıkladı.
 
BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 21 MAYIS
 
KOSGEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar  gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan teknoloji  tabanlı start-up'lar için bu programı başlattığını ifade eden Bakan Varank,  başvuruları 3 ile 21 Mayıs arasında alacaklarını bildirdi.
 
DESTEK ÖDEMELERİNDE ÜST LİMİT 75 BİN LİRA
 
Varank, mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75  bin lira üst limitli destek vereceklerini vurgulayarak, "Teknoloji tabanlı  start-up'ların test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları için de 25 bin liraya kadar  ilave destek sağlayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan  yararlanabileceğini öngörüyoruz." bilgisini verdi.
 
 Dünyayı etkisi altına almayı sürdüren salgının bütün iş yapma  biçimlerini değiştirdiğini, sosyal hayattan ekonomiye, sanayiden teknolojiye  kadar hayatın her alanında yeniliklerin bir biri ardına geldiğini belirten  Varank, "Bu dönemde Kovid-19'a karşı ilk aksiyon alan ülkelerden biri olduk."  ifadesini kullandı.
 
3 AY ERTELEME YAPILDI
 
 Varank, bu süreçten ekonominin belkemiği olarak kabul edilen  KOBİ'lerin de etkilendiğine işaret ederek, pandeminin KOBİ'ler üzerindeki  etkisini azaltmak için tüm enstrümanları aktif şekilde kullandıklarını vurguladı.
 
Bakan Varank, KOSGEB alacaklarını 3 ay süreyle ertelediklerini,  projelere de 4 ay ek süre tanıdıklarını, süreç boyunca yaptıkları anketlerle de  KOBİ'lerin nabzını tutarak taleplerini almayı ihmal etmediklerini belirtti.
 
Bu olağanüstü dönemi, proaktif bir yönetim anlayışıyla sürdürmeye  devam ettiklerini belirten Varank, şunları kaydetti:
 
 "Cumhurbaşkanımız KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli  yeni destek programımızı duyurdu. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek  Programı, imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde  faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini  hedefliyor. Bu program ile Kovid-19'dan etkilenen işletmelerimizi  destekleyeceğiz. 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya  nakit akışı bozulma durumuna bakacağız. Kapsama giren ve 2020 yılı mart ayı  istihdamını koruyan işletmelerimiz, geri ödemeli bu desteğimizden faizsiz olarak  yararlanabilecek. İşletmelerimiz 3 yıl sonra, yani 2024'ten itibaren ödemelerini  eşit taksitlerle yapacak."
 
Varank, teknolojik faaliyetlere ilave 25 bin lira destek sağlanacağını  ifade ederek, bu programla bir yıl önceki istihdamlarını koruyan işletmelere  mikro ölçekliyse 3 ayda toplamda 30 bin, küçük ölçekliyse yine 3 ayda toplamda 75  bin liraya kadar destek vereceklerini bildirdi.
 
Teknoloji tabanlı start-up'ların bu yıl içinde gerçekleştirdikleri  veya gerçekleştirmeyi planladıkları teknoloji faaliyetleri için de ekstra 25 bin  liraya kadar ilave destek sağlayacaklarını belirten Varank, şunları ifade etti:
 
"Yine bu start-up'lara özel olarak, gelir kaybı veya nakit akışı  kriterine bakmayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan  yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek  ödemelerini yapmak. Mikro ve küçük ölçekli şartları tutan işletmelerimizin  finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlayacak bu desteğimizin Türkiye'deki KOBİ  ekosistemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle mikro ve küçük  işletmeleri, bu programımızdan yararlanmaya davet ediyorum."
 
  
 

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