Kredi müjdesi! Salgından etkilenen vatandaşlar yararlanacak

Yüz binlere güzel haber. Kredi anlaşması imzalandı. KOSGEB kredisi kullanılabilecek. Detaylar belli odu.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. KOSGEB'ten yapılan açıklamaya göre, işletmelerin finansmana kolay erişimini sağlamaya yönelik anlaşmaya ilişkin imzalar KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile JICA Türkiye Başkanı Nobuhiro Ikuro tarafından atıldı.
YENİ DESTEK
Öte yandan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) verilen hizmet ve desteklere spor ve eğlence eğitim kursları da eklendi. "KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, KOSGEB tarafından verilen hizmetler ve desteklerden yararlanacak küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ), temel, orta ve yükseköğretimde verilen eğitimler haricindeki spor ve eğlence eğitim kursları da (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga ve benzeri eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri) dahil edildi.