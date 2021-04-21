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Kredi müjdesi! Salgından etkilenen vatandaşlar yararlanacak

21 Nisan 2021 Çarşamba - 10:26 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 11:11

Flaş kredi kararı! Avantajlı koşullarla kredi kullanılabilecek. İmzalar atıldı. Detaylar belli oldu. Krediden salgından etkilenen vatandaşlar yararlanacak. KOSGEB, Japonya Uluslararası İşbİrliği Ajansı ile 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Anlaşma ile imalat sanayisindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 yılı sonrası kurulan teknoloji tabanlı start-up’lar finansmana kolay erişim sağlayacak.


Yüz binlere güzel haber. Kredi anlaşması imzalandı. KOSGEB kredisi kullanılabilecek. Detaylar belli odu.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve  Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı  (JICA) 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. KOSGEB'ten yapılan açıklamaya göre, işletmelerin finansmana kolay  erişimini sağlamaya yönelik anlaşmaya ilişkin imzalar KOSGEB Başkanı Hasan Basri  Kurt ile JICA Türkiye Başkanı Nobuhiro Ikuro tarafından atıldı.

JICA kredisi, Dünya Bankası ile koordinasyon içerisinde eş finansman  projesi çerçevesinde sağlandı. 300 milyon dolarlık anlaşma, imalat sanayisindeki  mikro ve küçük işletmeler ile 2017 sonrası kurulan imalat, bilgisayar programlama  ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki teknoloji tabanlı start-up'ların yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşadıkları finansal güçlükleri aşmaları  açısından büyük önem taşıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen KOSGEB Başkanı Kurt, kazan-kazan  anlayışıyla JICA ile iş birliklerini bundan sonra da artırmayı istediklerini  belirterek, "Türkiye, yatırımlar açısından önemli bir coğrafi pozisyona sahip.  Genç iş gücümüz fazla. Bunların değerlendirilmesi, katma değer üretir hale  getirilmesi için Japon dostlarımızla ortak çalışmaktan mutluluk duyacağız."  ifadesini kullandı.
 
JICA Türkiye Ofisi Başkanı Ikuro ise kredi anlaşmasına imza atmaktan  dolayı büyük memnuniyet duyduğuna işaret ederek, "Bu projenin Türkiye  ekonomisinde kilit rolü olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler için öneminin  farkındayım. Özellikle bu tip işletmelerde çalışanların işlerini koruması  açısından yani sosyal anlamda da önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Mikro ve  küçük ölçekli işletmelerin salgın döneminde ve sonrasında kendinden emin şekilde  Türk ekonomisine katkı sağlayacağını umuyor ve diliyorum." değerlendirmesinde  bulundu.
 

YENİ DESTEK

Öte yandan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve  Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) verilen hizmet ve desteklere spor ve  eğlence eğitim kursları da eklendi. "KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak  Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin  Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.Buna göre, KOSGEB tarafından verilen hizmetler ve desteklerden  yararlanacak küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ), temel, orta ve  yükseköğretimde verilen eğitimler haricindeki spor ve eğlence eğitim kursları da  (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç,  yoga ve benzeri eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri) dahil  edildi.

Ayrıca verilecek hizmet ve desteklerden yararlandırılacak kültür,  sanat, eğlence, dinlence ve spor alanında faaliyet gösteren KOBİ'lere; kütüphane  ve arşivlerin faaliyetleri, müzelerin faaliyetleri tarihi alanlar ve yapılar ile  benzeri turistik yerlerin işletilmesi, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve  tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetleri, spor tesislerinin işletilmesi  (futbol, hokey, paten, golf ve benzeri sahaları, yarış pistleri, stadyumlar,  yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, ve benzeri  tesisleri), form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, kendi  hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni  gibi sporcuların faaliyetleri, spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek  hizmetleri (balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık,  balıkçılık ve dağcılık rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının  hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi ve benzeri), diğer spor ve  eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri,  dalgıçlık hizmetleri ve bys. diğer spor ve eğlence hizmetleri) alanları da dahil  edildi.

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