Kredi müjdesi ile ilgili son dakika açıklaması! Ve belli oldu

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Avantajlı koşullarda sunulan 6 ay geri ödemesiz kredi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 10 bankadan kredi kullanımının sağlanacağı duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kredi ile ilgili detaylar paylaşıldı. Kredi başvurularının 10 banka üzerinden 1 Haziran itibarı ile başlayacağı kaydedildi.

Kredi müjdesi! 6 ay ödeme yok. 50 bin liradan 200 bin liraya kadar kredi kullanımı mümkün. Başvurular haziranda başlıyor. “Nefes Kredisi”nin ayrıntıları netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, salgının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak için KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği için verilecek.