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Kredi müjdesi ile ilgili son dakika açıklaması! Ve belli oldu

AA |  26 Mayıs 2021 Çarşamba - 11:09 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 11:38

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Avantajlı koşullarda sunulan 6 ay geri ödemesiz kredi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 10 bankadan kredi kullanımının sağlanacağı duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kredi ile ilgili detaylar paylaşıldı. Kredi başvurularının 10 banka üzerinden 1 Haziran itibarı ile başlayacağı kaydedildi.


Kredi müjdesi!  6 ay ödeme yok. 50 bin liradan 200 bin liraya kadar kredi kullanımı mümkün. Başvurular haziranda başlıyor. “Nefes Kredisi”nin ayrıntıları netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, salgının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak için KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği için verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'ne ilişkin detayları açıkladı.  Paket, 1 Haziran itibarıyla devreye girecek. 
 
NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun  koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla 2021 Nefes Kredisi, 10 bankanın  katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF)  iş birliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak.
 
 
NEFES KREDİSİ'NDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
 
Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve  2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret,  sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme  sermayesi finansman imkanı sağlanacak.
 
2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira,  cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi  kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda  değerlendirerek projeye katkı sunacak.
 
 
 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ DESTEĞİ
 
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi  uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu  uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde  17,5 olarak belirlendi.
 
HANGİ BANKALAR KREDİ VERECEK?
 
Bakanlık açıklamasında, kredi paketine katılım sağlayan bankaların  isimleri de yer aldı. Bu bankalar, TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası  TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı  ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf  Katılım Bankası AŞ olarak sıralandı.
 

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