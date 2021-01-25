Kredi müjdesi! Halkbank harekete geçti, 6 ay ödeme yok...

Halkbank, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkârlara yönelik Esnaf Destek Paketi'ni açıklamıştı. Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği veriyor.
Halkbank’tan yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına yönelik uygulamanın devam ettiği belirtilerek Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarların da yararlanmasının amaçlandığı kaydedilmişti. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlendi ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanacak. Faiz oranı da yüzde 4,5 olarak belirlendi.
İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL’ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanmıştı.
Kredi kullanan ve taksit ödemesi yapması gerekren vatandaşlar için ise müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan taksitlerin ertelendiğini duyurdu.
'TAKSİTLER 6 ERTELENDİ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Buradan esnaf ve sanatkara müjde veren Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir." dedi.
Halkbank'ın sunduğu esnaf destek paketine internet sitesi üzerinde başvuru yapılabiliyor. Peki Halkbank esnaf kredisi nasıl yapılır?
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Nüfus Cüzdanı
Vergi Levhası
Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacak
1-İŞLETME KREDİSİ
%4,5 Faiz Oranı
25.000 TL Limit
6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem
36 Ay Vade
2- PARAF ESNAF KART
25.000 TL Genel Limit
İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem Aylık 0,95 Faiz İle
12 Aya Kadar Taksitlendirme İmkanı
Düzenli Nakit Akışı
Taksitli ve Vadeli İşlem Avantajı
Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit