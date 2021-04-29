Kredi müjdesi! Faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren 3 yıl ödemesiz ve faizsiz kredi müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Kredi için 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB'e başvurular yapılacak. Krediden salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı. Esnafa verilen kira desteğinin süresinin 1 ay uzatıldığını belirten Erdoğan, memur maaşlarının da 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını söyledi.Küçük işletmelere faizsiz kerdi müjdesi de veren Erdoğan "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak.

Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir.

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdırılan kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021'e kadar ertelendi. Esnaflara verilen aylık 1000 lira nakdi destek ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresi bir ay daha uzatıldı. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartıldı ve yeniden başlıyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SÜRESİ 1 AY UZATILDI

"TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayın 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödendi' diyen Erdoğan "Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır" dedi.