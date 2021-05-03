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Kredi müjdesi! Faizsiz, 3 yıl ödemesiz 75 bin TL... Bugün başladı

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 11:41 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 11:42

Kredi kararı! Başvurular bugün başladı. Faizsiz kredi fırsatı sunuluyor. 3 yıl geri ödeme yapılmıyor. Acil ihtiyacı olanlara 30 bin liradan 75 bin liraya kadar kredi veriliyor. Faizsiz kredi ile ilgili tüm detaylar netleşti. Başvuru süreci 21 Mayıs tarihine kadar devam ediyor. Kredi çekmeyi düşünenler e-Devet üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Paralar haziran ayında yatırılıyor, geri ödemeler ise 2024 yılında başlıyor. KOSGEB Hızlı Destek Programı ile faizsiz, 3 yıl geri ödemesiz kredi kullanmak isteyenler için işte tüm detaylar...


Binlerce kişiyi ilgilendiren kredi müjdesi geldi. Faizsiz, 3 yıl geri ödemesi kredi paketinin detayını Bakan Varank açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB  aracılığıyla mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira  üst limitli destek vereceklerini belirterek, "Teknoloji tabanlı start-up'ların  test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları için de 25 bin liraya kadar ilave destek  sağlayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan  yararlanabileceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. 

 
Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu KOSGEB'in 5  milyar lira bütçeli yeni destek programının ayrıntılarını açıkladı.
 
BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI
 
KOSGEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar  gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan teknoloji  tabanlı start-up'lar için bu programı başlattığını ifade eden Bakan Varank,  başvuruları 3 ile 21 Mayıs arasında alacaklarını bildirdi.
 
130 BİN İŞLETME YARARLANACAK
 
Varank, mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75  bin lira üst limitli destek vereceklerini vurgulayarak, "Teknoloji tabanlı  start-up'ların test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları için de 25 bin liraya kadar  ilave destek sağlayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan  yararlanabileceğini öngörüyoruz." bilgisini verdi.
 
 Dünyayı etkisi altına almayı sürdüren salgının bütün iş yapma  biçimlerini değiştirdiğini, sosyal hayattan ekonomiye, sanayiden teknolojiye  kadar hayatın her alanında yeniliklerin bir biri ardına geldiğini belirten  Varank, "Bu dönemde Kovid-19'a karşı ilk aksiyon alan ülkelerden biri olduk."  ifadesini kullandı.
 
4 AY EK SÜRE
 
 Varank, bu süreçten ekonominin belkemiği olarak kabul edilen  KOBİ'lerin de etkilendiğine işaret ederek, pandeminin KOBİ'ler üzerindeki  etkisini azaltmak için tüm enstrümanları aktif şekilde kullandıklarını vurguladı.
 
Bakan Varank, KOSGEB alacaklarını 3 ay süreyle ertelediklerini,  projelere de 4 ay ek süre tanıdıklarını, süreç boyunca yaptıkları anketlerle de  KOBİ'lerin nabzını tutarak taleplerini almayı ihmal etmediklerini belirtti.
 
Bu olağanüstü dönemi, proaktif bir yönetim anlayışıyla sürdürmeye  devam ettiklerini belirten Varank, şunları kaydetti:
 
 "Cumhurbaşkanımız KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli  yeni destek programımızı duyurdu. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek  Programı, imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde  faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini  hedefliyor. Bu program ile Kovid-19'dan etkilenen işletmelerimizi  destekleyeceğiz. 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya  nakit akışı bozulma durumuna bakacağız. Kapsama giren ve 2020 yılı mart ayı  istihdamını koruyan işletmelerimiz, geri ödemeli bu desteğimizden faizsiz olarak  yararlanabilecek. İşletmelerimiz 3 yıl sonra, yani 2024'ten itibaren ödemelerini  eşit taksitlerle yapacak."
 
Varank, teknolojik faaliyetlere ilave 25 bin lira destek sağlanacağını  ifade ederek, bu programla bir yıl önceki istihdamlarını koruyan işletmelere  mikro ölçekliyse 3 ayda toplamda 30 bin, küçük ölçekliyse yine 3 ayda toplamda 75  bin liraya kadar destek vereceklerini bildirdi.
 
Teknoloji tabanlı start-up'ların bu yıl içinde gerçekleştirdikleri  veya gerçekleştirmeyi planladıkları teknoloji faaliyetleri için de ekstra 25 bin  liraya kadar ilave destek sağlayacaklarını belirten Varank, şunları ifade etti:
 
"Yine bu start-up'lara özel olarak, gelir kaybı veya nakit akışı  kriterine bakmayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan  yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek  ödemelerini yapmak. Mikro ve küçük ölçekli şartları tutan işletmelerimizin  finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlayacak bu desteğimizin Türkiye'deki KOBİ  ekosistemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle mikro ve küçük  işletmeleri, bu programımızdan yararlanmaya davet ediyorum."
 
 
FAİZSİZ, 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?
 
1. Kimleri kapsıyor?
 
-Imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler.
 
- Teknoloji alanında faaliyet gösteren start-up’lar.
 
2. Hangi işletmeler yararlanabilir?
 
-Koronavirüs öncesi faal olan,
 
- Istihdamını muhafaza eden,
 
-Gelir kaybına uğrayan,
 
-Nakit akışı bozulan işletmeler.
 
3. Desteğin üst limiti ne kadar?
 
- Mikro işletmelere 30 bin liraya kadar,
 
- Küçük işletmelere 75 bin liraya kadar kredi verilecek.
 
-2017’den sonra kurulmuş yenilikçi faaliyetlerde bulunanlara 25 bin lira daha ilave destek sağlanacak.
 
4. Başvuru ne zaman ve nasıl olacak?
 
-Başvurular 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren alınacak.
 
-Sadece ‘turkiye.gov.tr’den (e-Devlet) online başvuru alınacak.
 
5. Ödemeler ne zaman?
 
-Kredi 3 yılı ödemesiz ve faizsiz verilecek.
 
-Ödeme 2024’ten itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 taksitte yapılacak
 

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