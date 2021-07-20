Kredi müjdesi! Faizsiz 20 bin lira, vade seçeneği...

Kredi fırsatı resmen duyuruldu. Sıfır faizle 20 bin lira veriliyor. Nakit ihtiyacı olanlar için kurtarıcı olacak faizsiz kredide 12 ay vade seçeneği bulunuyor. QNB Finansbank harekete geçti. Dev bankadan 20 bin lira limitli kredi müjdesi geldi. Sözüne Bedava Kredi kampanyası, sıfır faizli ve 12 ay aylık taksitli olarak KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirildi.

Nakit ihtiyacı olanlar için QNB Finansbank kredi kampanyası başlattı. Faizsiz kredi kampanyasının detayları paylaşıldı. QNB Finansbank, salgın döneminde finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve destek vermek üzere Sözüne Bedava Kredi kampanyası başlattı.

'SÖZÜNE BEDAVA KREDİ KAMPANYASI

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 20 bin TL olarak verilecek Sözüne Bedava Kredi sıfır faizli ve 12 ay aylık taksitli olarak KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirildi.

20 bin TL sıfır faizli Sözüne Bedava Kredi kampanyasından faydalanmak isteyen KOBİ’lerden kredi kullanması başlamasından itibaren QNB Finansbank ile bankacılık işlemlerinde çalışması beklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank KOBİ Bankacılığı Direktörü Burak Bayhan, özellikle salgın döneminde finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerin, işe devam kredilerine ek olarak Dijital Köprü çözümleri ile de yanında olduklarını belirtti.

Bayhan, Sözüne Bedava Kredi kampanyasının da yine reel sektörü desteklemek, finansman desteğini faizsiz vererek KOBİ’lerin zorlu salgın koşullarında ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlendiğini kaydetti.

Bayhan, QNB Finansbank olarak KOBİ’lere ve reel sektöre desteklerinin kesintisiz süreceğini belirtti.