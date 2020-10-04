Kredi müjdesi! Faizsiz 15 bin lira...

Devlet teşvikleri ve geri ödemesiz paralar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde aratılıyor. İşsizlik oranlarının düşürülmesi adına işverenlere çok sayıda teşvik sağlayan devlet işsiz vatandaşlara da çeşitli kurumlar üzerinden kurs ve programlarla meslek öğretiyor. Tüm bu desteklerin yanında devlet ayrıca isşizlik sorunun çözülmesi ve istihdamın artması adına kendi işini kuracak olan vatandaşlara çeşitli yardım ödemelerinde bulunuyor. Bu ödemelerin bazılarına yapılan aramalar ise Ekim ayında arttı. Öte yandan 2020 senesinde kendi işini kurmak isteyen kişiler KOSGEB tarafından hibe desteği almak fırsatı yakalamaktadır. Bunun beraberinde SGK ve Bağ-Kur desteği de sağlanmakta olup vergi muafiyeti olanağı da verilmektedir.

Pandemi sürecinin ardından iş bulmakta zorlanan vatandaşlar bu dönemde ek imkanlarla kendi işlerini kurmanın planlarını yapıyorlar. Kendi işini kuranlara sağlanan devlet desteklerini araştıran vatandaşlar iki desteği merak ediyorlar. Devlet tarafından gençlere sağlanan hibe destekli, geri ödemesiz teşvikler, devlet destekleri ve diğer ek avantajları kalem kalem inceledik. İşte 2020 yılında işyeri açacak olan vatandaşlara sağlanacak olan devlet destekleri. Peki İşyeri açan gençlere 2020 yılı devlet desteği nasıl alınır? Hibe destekli, geri ödemesiz teşvikler ne kadar?

DEVLET DESTEKLERİ

Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar maliyetlerin düşürülmesi ve çalışma sürecinin başlayabilmesi adına teşvik sağlıyor. İş kurma sürecinin en başından çalışma hayatının belli bir noktasına kadar devam eden bu destekler ise binlerce TL'ye ulaşıyor.

15.000 TL FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Bu destek Aile Bakanlığı'nın ilçelerde faaliyet gösteren birimleri olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından sağlanıyor.

Vatandaşlar uzman oldukları, bildikleri, mesleki yeterlilik sağladıkları bir alanda iş kurmak istediklerinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 15.000 TL'ye kredi sağlıyor. Bu kredilerde faiz uygulanmıyor yani kullanılan kredinin anaparası ödeniyor.

Geri ödemeler 12 ay ödemesiz 48 ay vade ile 60 ay vade ile yapılıyor. Burada önemli olan nokta bu desteğin sağlanması sosyal yardımlaşma vakfının ekonomik durumuna bağlı. Bu durumda ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları yerine il geneli hizmet veren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapabilirsiniz.

28.000 TL VERGİ PRİM DESTEĞİ

Bu destek ödemesi ise çeşitli kurumların ortak çalışması sonucu sağlanıyor.

29 yaşını doldurmamış olan ve ilk defa işyeri açacak olan vatandaşlara devlet hem sigorta prim hemde gelir vergisi desteği sağlıyor.Bu iki destek ile vatandaşlara sağlanan destek tutarı toplam 28 bin TL'yi aşıyor.

Bu desteklerin ilkinde vatandaşlar 12 ay boyunca prim ödemesi yapmıyorlar. Bu ödemeler devlet tarafından yapılıyor. 2020 yılı için bir yıllık prim ödemesi ise 12 bin TL tutarında bir maliyete sahip. İkinci destekte ise vatandaşlar 75 bin TL'ye kadar olan gelirleri için gelir vergisi ödemesi yapmıyorlar. Gelir vergisi muafiyeti de vatandaşlara 16 bin TL'lik avantaj sağlıyor.

HİBE VE GERİ ÖDEMESİZ TEŞVİKLER NASIL ALINIR?

İşyeri kurmak için ilk olarak sermaye edinmek gerekiyor. Bunun için kredi çekmek ya da Kosgeb desteklerinden faydalanmak mümkün. İşyeri kuracak olan gençlere hibe desteği sağlanıyor. 2020 yılında genç girişimciler işyerlerini kurabilsinler ve işletmelerini kafalarında kurdukları plana göre en iyi şekilde devam ettirebilsinler diye vergi ve prim desteği veriliyor. 3 yıl boyunca sağlanacak olan vergi desteğinden faydalanacak olan gençlerin prim ödemeleri de 1 sene boyunca devlet tarafından karşılanıyor.

75 BİN LİRALIK KISMI

Genç girişimcilerin işletmelerini kurup faaliyete geçirdikleri tarihi takiben üç vergilendirme döneminde sağladıkları gelirin 75.000 TL'lik kısmı gelir vergisinden ayrı tutulacak. Sağlanan destek kapsamında yaklaşık 22 bin TL civarında vergi desteği sağlanmış olacak. Aynı zamanda ilk kez sigortalı olarak sayılabilecek gerçek kişi statüsündeki girişimcilerin primleri ve resmi olarak kabul edildiği tarihi takiben 1 sene süreli olarak prime esas olarak aylık 882,65 TL olarak sağlanırken bir yıllık hesaplandığında 882,65 * 12 = 10 bin 591 TL civarında bulunuyor. Yani şartları sağlayan kişilerin 10 bin 591 TL'lik prim ödemesi devlet tarafından karşılanıyor.

VERGİ VE PRİM DESTEĞİNDEN FAYDALANMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Yeni işyeri kuracak olanlar vergi istisnası ve prim desteklerinden yararlanmak için gerekli birtakım koşullar vardır.

Sigorta prim desteğinden faydalanılması için gerçek kişi statüsünde olan girişimcilerin ilk kez sigortalı sayılıyor olması,

İşe başlanıldığı tarihin yasal süreçte bildirilmiş olması,

Mükellefiyetin başladığı tarihi müteakip 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını geçmemiş olması,

Girişimcinin yapmış olduğu işin başında durması ve bu işi kendisinin yapıyor olması,

Mevcut firmanın üçüncü dereceye kadar diğer bir akrabadan devir alınmamış olması,

İşletmeye daha sonradan ortak olunmaması,

Kosgeb kurslarına katılım sağlanmış ve Girişimcilik Sertifikası alınmış olması ve aklındaki iş düşüncelerini gerçekleştirmek adına iş planı ve proje hazırlıyor olması,

Vergi dairesinden temin edilecek olan "Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Belgesi"nin bulunması koşulları aranıyor.

VERGİ VE PRİM DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Genç girişimcilere verilen bu destekten faydalanacak olan kişilerin öncelikle Kosgeb Veri Tabanına kayıt olmaları gerekiyor. Daha sonra Kosgeb tarafından verilen kurslara katılım sağlanarak Girişimcilik Sertifikası alıp kurstan edinilen bilgiler sonucunda bir iş planı hazırlayıp kafalarında tasarladıkları iş düşüncelerini oluşturmaları ve buna göre bir projeyi uygulamaya koymaları gerekmektedir. (Takvim)