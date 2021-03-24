Kredi müjdesi, faizler düşürüldü! Bankada hesabı olanlar...

Yüz binlerce kişiye kredi müjdesi! Faizler düşürüldü. Dev banka resmen duyurdu. Vatandaşlar için büyük fırsat. Bankada hesabı olan müşterileri yakından ilgilendiriyor. Emlak Katılım Bankası kredi sağlıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre can ve mal güvenliğini tehdit eden evlerin yeniden yapılmasına veya uygun olanların ise güçlendirmesine yönelik finansman çözümlerinin geliştirildiği belirtildi. Konuyla ilgili 4 farklı iş modeli tasarlandı. Konut için azami 200 bin TL ve güçlendirme için azami 80 bin TL olmak üzere 120 ay vadeye kadar kredi çekilebilecek. İşte tüm detaylar...

Yüz binlerce kişiye kredi müjdesi duyuruldu. Bankadan açıklama yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası, kentsel dönüşüm ile riskli yapılarda veya riskli alanlarda ikamet eden kat maliklerinin daha sağlam ve modern binalarda oturmalarını sağlamak için yeni finansman çözümleri geliştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım can ve mal güvenliğini tehdit eden, güçlendirmeye uygun yapıların güçlendirilmesine veya güçlendirmeye uygun olmayan yapıların yıkılıp yeniden yapılmasına yönelik finansman çözümlerini müşterilerinin hizmetine sundu.

Türkiye’nin deprem kuşağında olmasından dolayı riskli yapıların acil dönüşümünün hızlıca gerçekleşmesi için gereken desteği azami düzeyde sağlamaya çalışan Emlak Katılım, kentsel dönüşüme yönelik yeni finansman çözümleri sunuyor. Bankanın yeni finansman modelleri, vatandaş ve müteahhit arasında yaşanacak muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçerek taraflara güven verecek çözümleri de içeriyor.

Emlak Katılım geliştirdiği kentsel dönüşüm finansmanı çözümleriyle, kat maliklerinin Kentsel Dönüşüm Finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve tarafların hak ve menfaatlerinin korunması böylelikle de binanın yeniden güçlendirilmesinin veya inşasının güvenle tamamlanması hedefleniyor.

DÖRT FARKLI İŞ MODELİ

Güçlendirme, Yerinde Birebir Dönüşüm (Emsal Artışı Olmayan), Yerinde Dönüşüm (Emsal Artışı Olan) ve Alansal Dönüşüm olmak üzere 4 adet iş modeli tasarlayan Emlak Katılım, her 4 modelde de kat maliklerine 120 aya kadar finansman kullandırılabiliyor.

Açıklamada, söz konusu modellere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Güçlendirme Modeli: Riskli yapılarda uygulanır, mevcut binanın yıkılmadan güçlendirme yöntemleriyle güçlendirilmesidir. Güçlendirme maliyeti kat maliklerince finanse edilir. Kat malikleri tarafından yapılan peşin ödemeler/peşinatlar ve Emlak Katılım tarafından kullandırılan finansmanlar müteahhidin Emlak Katılım'a rehinli bloke hesabında toplanır ve Emlak Katılım tarafından ilerlemeye bağlı hak ediş usulü serbest bırakılır.

Yerinde Birebir Dönüşüm Modeli (Emsal Artışı Olmayan): Riskli yapılarda uygulanır, ilave emsal artışı olmadan mevcut binanın yıkılıp yeniden inşasıdır. Proje yapım maliyeti kat maliklerince finanse edilir. Kat malikleri tarafından yapılan peşin ödemeler/peşinatlar ve Emlak Katılım tarafından kullandırılan finansmanlar müteahhidin Emlak Katılım’a rehinli bloke hesabında toplanır ve Emlak Katılım tarafından ilerlemeye bağlı hak ediş usulü serbest bırakılır.

Yerinde Dönüşüm (Emsal Artışı Olan): Riskli yapılarda uygulanır, ilave emsal artışı olan binalarda mevcut binanın yıkılıp alınan ilave emsal artışı ile yeniden inşasıdır. Proje yapım maliyetinin bir kısmını kat malikleri üstlenir, kalan maliyeti müteahhit finanse eder.

Alansal Dönüşüm: Riskli alanlarda uygulanır. Kat malikleri ile müteahhidin anlaşma türüne göre finansman yapısı belirlenir."

Ayrıca kat maliklerinin Emlak Katılım’dan kullanacağı kentsel dönüşüm finansmanlarında, konut için azami 200 bin TL ve güçlendirme için azami 80 bin TL olmak üzere 120 ay vadeye kadar ve yıllık kar payı oranı üzerinden 400 baz puan devlet desteğinden faydalanabiliyor.