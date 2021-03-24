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Kredi müjdesi, faizler düşürüldü! Bankada hesabı olanlar...

AA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 12:55 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 12:55

Yüz binlerce kişiye kredi müjdesi! Faizler düşürüldü. Dev banka resmen duyurdu. Vatandaşlar için büyük fırsat. Bankada hesabı olan müşterileri yakından ilgilendiriyor. Emlak Katılım Bankası kredi sağlıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre can ve mal güvenliğini tehdit eden evlerin yeniden yapılmasına veya uygun olanların ise güçlendirmesine yönelik finansman çözümlerinin geliştirildiği belirtildi. Konuyla ilgili 4 farklı iş modeli tasarlandı. Konut için azami 200 bin TL ve güçlendirme için azami 80 bin TL olmak üzere 120 ay vadeye kadar kredi çekilebilecek. İşte tüm detaylar...


Yüz binlerce kişiye kredi müjdesi duyuruldu. Bankadan açıklama yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası, kentsel dönüşüm ile  riskli yapılarda veya riskli alanlarda ikamet eden kat maliklerinin daha sağlam  ve modern binalarda oturmalarını sağlamak için yeni finansman çözümleri  geliştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım can ve mal güvenliğini  tehdit eden, güçlendirmeye uygun yapıların güçlendirilmesine veya güçlendirmeye  uygun olmayan yapıların yıkılıp yeniden yapılmasına yönelik finansman çözümlerini  müşterilerinin hizmetine sundu.

Türkiye’nin deprem kuşağında olmasından dolayı riskli yapıların acil  dönüşümünün hızlıca gerçekleşmesi için gereken desteği azami düzeyde sağlamaya  çalışan Emlak Katılım, kentsel dönüşüme yönelik yeni finansman çözümleri sunuyor.  Bankanın yeni finansman modelleri, vatandaş ve müteahhit arasında yaşanacak  muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçerek taraflara güven verecek çözümleri de  içeriyor. 

Emlak Katılım geliştirdiği kentsel dönüşüm finansmanı çözümleriyle,  kat maliklerinin Kentsel Dönüşüm Finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve  tarafların hak ve menfaatlerinin korunması böylelikle de binanın yeniden  güçlendirilmesinin veya inşasının güvenle tamamlanması hedefleniyor. 

DÖRT FARKLI İŞ MODELİ

Güçlendirme, Yerinde Birebir Dönüşüm (Emsal Artışı Olmayan), Yerinde  Dönüşüm (Emsal Artışı Olan) ve Alansal Dönüşüm olmak üzere 4 adet iş modeli  tasarlayan Emlak Katılım, her 4 modelde de kat maliklerine 120 aya kadar  finansman kullandırılabiliyor.

Açıklamada, söz konusu modellere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Güçlendirme Modeli: Riskli yapılarda uygulanır, mevcut binanın  yıkılmadan güçlendirme yöntemleriyle güçlendirilmesidir. Güçlendirme maliyeti kat  maliklerince finanse edilir. Kat malikleri tarafından yapılan peşin  ödemeler/peşinatlar ve Emlak Katılım tarafından kullandırılan finansmanlar  müteahhidin Emlak Katılım'a rehinli bloke hesabında toplanır ve Emlak Katılım  tarafından ilerlemeye bağlı hak ediş usulü serbest bırakılır. 

Yerinde Birebir Dönüşüm Modeli (Emsal Artışı Olmayan): Riskli  yapılarda uygulanır, ilave emsal artışı olmadan mevcut binanın yıkılıp yeniden  inşasıdır. Proje yapım maliyeti kat maliklerince finanse edilir. Kat malikleri  tarafından yapılan peşin ödemeler/peşinatlar ve Emlak Katılım tarafından  kullandırılan finansmanlar müteahhidin Emlak Katılım’a rehinli bloke hesabında  toplanır ve Emlak Katılım tarafından ilerlemeye bağlı hak ediş usulü serbest  bırakılır.

Yerinde Dönüşüm (Emsal Artışı Olan): Riskli yapılarda uygulanır, ilave  emsal artışı olan binalarda mevcut binanın yıkılıp alınan ilave emsal artışı ile  yeniden inşasıdır. Proje yapım maliyetinin bir kısmını kat malikleri üstlenir,  kalan maliyeti müteahhit finanse eder.

Alansal Dönüşüm: Riskli alanlarda uygulanır. Kat malikleri ile  müteahhidin anlaşma türüne göre finansman yapısı belirlenir."

Ayrıca kat maliklerinin Emlak Katılım’dan kullanacağı kentsel dönüşüm  finansmanlarında, konut için azami 200 bin TL ve güçlendirme için azami 80 bin TL  olmak üzere 120 ay vadeye kadar ve yıllık kar payı oranı üzerinden 400 baz puan  devlet desteğinden faydalanabiliyor.  

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