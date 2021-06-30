Kredi müjdesi! Faizler düştü, 3 ay ödemesiz...

Bayrama özel kredi fırsatı. 3 ay geri ödemesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor. Acil nakit ihtiyaçların karşılanması için önemli bir fırsat. Faiz oranları düşürüldü. QNB Finansbank resmen duyurdu. Yeni kredi fırsatı sunuluyor. Dev bankadan yapılan açıklamada bayram kredisi geri ödemelerinin 3 ay sonra başlayacağı duyuruldu. QNB Finansbank bayrama özel ihtiyaç kredisi faiz oranları ise yüzde 1,39 olarak belirlendi.

Bayrama özel 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi fırsatı! Acil nakit ihtiyaçların karşılanması için kullanılabilecek avatanjlı koşullarda sunulan krediden başvuran herkes yararlanabilecek. Başvurular internet üzerinden yapılabiliyor.

FİNANSBANK BAYRAMA ÖZEL KREDİ

Nakit ihtiyacı olanlar Finansbank ihtiyaç kredisini kullanabiliyorlar. Kredi kullananlar 3 ay boyunca herhangi bir ödeme yapmıyor. Bayram kredisinde faiz oranları yüzde 1,39'dan başlıyor.

10 bin TL olarak kullanılan bayram kredilerinde 36 ay vade seçeneği ile aylık taksitler 371 TL oluyor.

3 AY GERİ ÖDEMESİZ BAYRAM KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

QNB Finansbank’ta hesabınız varsa “Hemen Başvur” butonuna tıklayarak başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz. İsteyenler telefon ile de kredi başvurusubsa bulunabilirler.

İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

Eğitim, evlilik, seyahat gibi masrafların ya da mevcut borçların finansmanına yönelik nakit ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullanılan kredi türüdür.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE VADE SINIRI BULUNUYOR MU?

İhtiyaç kredilerinde vade sınırı bulunuyor. 36 aya kadar vadelendirme yapılabiliyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?