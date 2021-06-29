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Kredi müjdesi! Faizler düşecek, 6 ay geri ödemesiz...

Kredi müjdesi! Faizler düşecek, 6 ay geri ödemesiz... Ucuz kredi desteği geliyor. Faizler düşecek. 1 Temmuz'da başlıyor. Detaylar belli oldu. 
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