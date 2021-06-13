Kredi müjdesi! Faiz yok, acele edin, yarın sona eriyor

Faizsiz kredi müjdesi! Dev banka harekete geçti. Faizsiz kredi paketi hayata geçirildi. Avantajlı kredi fırsatından ilk başvuru yapanlar yararlanacak. Faizsiz krediden yararlanmak isteyenlerin 14 Haziran tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor. ING Türkiye'den kredi müjdesi! 5 bin TL'ye kadar sıfır faiz, 12 ay vade ile ihtiyaç kredisi kullanılabilecek. Kredi fırsatı bankanın yeni müşterisi olan ilk 5 bin için geçerli olacak ve dijital kanallar üzerinden başvuru yapılacak. İşte faizsiz ihtiyaç kredisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Kredi kullanacaklara güzel haber ! Faiz ödemeden 5 bin TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Geri ödeme ise 12 ay şeklinde yapılacak. ING Türkiye’nin geliştirdiği kampanya kapsamında, yeni ING’li olanlar 5 bin TL’ye kadar sıfır faizli ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabiliyor.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran’a kadar sürecek ve ilk 5 bin kişi ile sınırlı olacak kampanya ile henüz ING’li olmayan müşteriler dijital kanallar yoluyla kredi kullanmak istedikleri takdirde, 5 bin TL’ye kadar olan ihtiyaç kredilerini Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanarak 12 aylık vade ve 0 faiz fırsatından faydalanabiliyor.

SINIRLI SAYIDA MÜŞTERİ İÇİN AVANTAJLI İHTİYAÇ KREDİSİ

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ve “Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman” söylemiyle ilerleyen ING Türkiye, yeni ING’li olan sınırlı sayıdaki müşterisine avantajlı ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor.

FAİZSİZ KREDİ İÇİN YARIN SON GÜN

Bu kampanya ile henüz ING’li olmayanlar 5 bin TL’ye kadar olan ihtiyaç kredilerini Kredim Güvende Hayat Sigortası ile dijital kanallar yoluyla kullanarak 0 faiz fırsatından yararlanıyor. 7-14 Haziran'da geçerli olacak kampanya kapsamında yeni ING müşterisi olan ve ihtiyaç kredisi kullanan ilk 5 bin kişi, sıfır faizle ihtiyaç kredisi fırsatından faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı "ING olarak müşterilerimizin hayatında bankacılığın yerini en aza indirerek onları önceliklerine odaklanıp istedikleri hayatı yaşamaları için cesaretlendiriyoruz. Müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay, akıllı ve kişisel bir deneyim yaşatarak zahmetsiz bir bankacılık hizmeti sunmanın yanı sıra ekonomik olarak onları desteklemeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda ING ailesine katılacak yeni müşterilerimize yönelik geliştirdiğimiz avantajlı ihtiyaç kredi kampanyamız ile salgın döneminde nakit ihtiyacı olan müşterilerimizin yanlarında olmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.