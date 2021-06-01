Kredi müjdesi! Bugün resmen başlıyor, ödemeler 6 ay sonra, faizler...

Kredi kullanacaklar için büyük fırsat... 6 ay ödeme yok. Nakit ihtiyaçlar hemen karşılanıyor, ödemeler ise 6 ay sonra başlıyor. Avantajlı faiz oranları ile kredi kullanılabiliyor. Kredi başvuruları bugün itibarı ile başladı. İşte kredi kullanmayı düşünenler için 6 ay geri ödemesiz kredi kullanımı sağlayan bankalar ve kredi detayları....

Bankalardan kredi atağı! Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir fırsat oluşturuyor. Kredi ödemeleri 6 ay sonra başlıyor. Böylece pandemi sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar acil ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak uygulamada, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Faiz oranı ise yıllık yüzde 17.5 olacak.

200 BİN LİRAYA KADAR

Kredi paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019’a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBI’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBI’ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.