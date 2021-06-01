Kredi müjdesi! Bugün resmen başlıyor, ödemeler 6 ay sonra, faizler...

Bankalardan kredi atağı! Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir fırsat oluşturuyor. Kredi ödemeleri 6 ay sonra başlıyor. Böylece pandemi sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar acil ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak uygulamada, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Faiz oranı ise yıllık yüzde 17.5 olacak.
200 BİN LİRAYA KADAR
Kredi paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019’a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBI’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBI’ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.
ÜYELİK BELGESİ ALINACAK
Paket, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğinde hayata geçiriliyor. TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 365 oda ve borsaya kayıtlı, ciro kaybı yaşayan işletmeler, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek.
Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrimiçi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek. Destek veren 10 banka ise şöyle:
Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım.
Başvurular 31 Temmuz’a kadar alınacak.
3 BANKADAN AÇIKLAMA
Ziraat Bankası: Nefes Kredisi, KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolay, hızlı, ödemesiz dönemli ve düşük maliyetli desteklerle finanse ederek nakit dengelerinin sağlamlaştırılmasına katkı sunacaktır.
VakıfBank: Paket kapsamında kullandırılan kredilerin işletmelerin maaş, kira, tedarik harcamaları başta olmak üzere işletme giderleri karşılığı kullandırımı esas alınacak. Böylelikle dağıtılan kaynak reel ekonomimize aktarılacak.
Halkbank: Nefes Kredisi, aşılamanın hızlanması, işletmeleri etkileyen tam kapanma önlemlerinin kademeli olarak hafifletilmesi, turizm ve tatil sezonunun açılması gibi olumlu unsurları tamamlayacak çok önemli bir destek olarak ekonomik aktiviteyi pozitif yönde etkileyecektir