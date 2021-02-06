Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Şubat tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Şubat, "2" olanlar 7 Şubat, "4" olanlar 8 Şubat, "6" olanlar 9 Şubat, "8" olanlar 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.
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Kredi müjdesi! Bakan duyurdu ve başladı...
06 Şubat 2021 Cumartesi - 9:59 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 10:14
On binlerce kişi bekliyordu bakan müjdeyi verdi. Şubat ayı kredi ve burs ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ödemelerin 10 Şubat'a kadar kimliğin son numarasına göre yapılacağını duyurdu.
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