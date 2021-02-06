06 Şubat 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.527 -0.50 EURO 8,5130 -0.44
USD 7,0580 -1.09 ALTIN 411,440 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kredi müjdesi! Bakan duyurdu ve başladı...

06 Şubat 2021 Cumartesi - 9:59 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 10:14

On binlerce kişi bekliyordu bakan müjdeyi verdi. Şubat ayı kredi ve burs ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ödemelerin 10 Şubat'a kadar kimliğin son numarasına göre yapılacağını duyurdu.


Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Şubat tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Şubat, "2" olanlar 7 Şubat, "4" olanlar 8 Şubat, "6" olanlar 9 Şubat, "8" olanlar 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

ETİKETLER

Kredi burs ödeme öğrenci Bakan Kasapoğlu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.