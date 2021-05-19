Kredi müjdesi! 1 yıl ödemesiz... Tek tek açıklandı, işte detaylar...

Konoravirüs ile mücadele kapsamında ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar için devlet destekleri sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hibe ve kredi desteği ile ilgili müjdeyi duyurdu. Pek çok esnafa nefes aldıracak desteklerin detayarı ise belli olmaya başladı.
Pandemi belasından en fazla zarar gören kesim esnaf oldu. Çünkü, Kovid 19 riski nedeniyle alınan kapanma kararları en çok onları vurdu.
Aylarca dükkanlarını açamadılar. Ama kiralarını, banka kredilerini, Bağ-Kur prim borçlarını ödemeye devam ettiler. Ödeyemeyecek duruma gelenler de ya işini devretti ya iflas etti.
Tabii, hal böyle olunca da hükümetin gündeminde ilk sıraya esnaf ve sanatkârlar yerleşti. Paketler art arda geldi. Kira desteği, gelir kaybı desteği, sigorta prim desteği, kredi desteği…
3-5 BİN TL HİBE DESTEĞİ
Sabah'tan Dilek Güngör'ün aktardığına göre, en son önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir hibe desteği daha açıkladı. Bir defaya mahsus olmak üzere esnafa 3-5 bin TL destek müjdesi verdi. Hibe desteğinin miktarı büyükşehirler için az bulunabilir. Ancak Anadolu'daki esnaf için 'can suyu' anlamına gelir. Hibe desteğinin detaylarını önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığı açıklayacak.
NEFES KREDİSİ GERİ ÖDEME KOŞULLARI
Bir de Kabine Toplantısı sonrasında detayları paylaşılmayan 'Nefes Kredisi' var.
Öğrendiğime göre, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank'ın katılacağı destek paketinin büyüklüğü 5 milyar TL'yi buluyor. Yüzde 18 faizle kullandırılması planlanan paketten 135 bin işletmenin yararlanması planlanıyor. Esnafa 50 bin ila 200 bin TL arasında verilecek kredinin vadesi 3 yıl olacak.
İsteyenler ilk yıl hiç faiz ödemeyip, ikinci yıldan itibaren taksitlerini yatırabilecek. Ya da ilk yıl 6 ayda bir faiz ödemesi yapıp, kalan 2 yılda da krediyi eşit taksitle ödeyebilecek.
NEFES KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Kredi Garanti Fonu desteğiyle sağlanacak paketin bana kalırsa en can alıcı noktası ciro kaybıyla ilgili şart…
Duyduğum kadarıyla, cirosu yüzde 20 düşen firmalar bu destekten yararlanacak. Yani öyle ihtiyacı olan ile olmayan ayrımı net bir şekilde yapılacak.