Kredi müjdesi! 1 yıl ödemesiz... Tek tek açıklandı, işte detaylar...

1 yıl ödemesiz kredi fırsatı! Detaylar belli oldu. Nefes Kredisi için Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank harekete geçti. 50 bin liradan 200 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek. Nefes Kredisi'nden kimler yararlanacak? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Ve belli oldu. Avantajlı koşullarda 1 yıl faiz ödemesiz nefes kredisi ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

Konoravirüs ile mücadele kapsamında ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar için devlet destekleri sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hibe ve kredi desteği ile ilgili müjdeyi duyurdu. Pek çok esnafa nefes aldıracak desteklerin detayarı ise belli olmaya başladı.

Pandemi belasından en fazla zarar gören kesim esnaf oldu. Çünkü, Kovid 19 riski nedeniyle alınan kapanma kararları en çok onları vurdu.

Aylarca dükkanlarını açamadılar. Ama kiralarını, banka kredilerini, Bağ-Kur prim borçlarını ödemeye devam ettiler. Ödeyemeyecek duruma gelenler de ya işini devretti ya iflas etti.

Tabii, hal böyle olunca da hükümetin gündeminde ilk sıraya esnaf ve sanatkârlar yerleşti. Paketler art arda geldi. Kira desteği, gelir kaybı desteği, sigorta prim desteği, kredi desteği…

3-5 BİN TL HİBE DESTEĞİ