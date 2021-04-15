Kredi kullanımında yeni dönem! Faiz indirimini kendiniz belirleyin

Nakit ihtiyacı bulunan yüz binlerce kişiye müjde! Avantajlı koşullarda kredi imkanı sunuluyor. Kredi faizlerinde indirim yapılıyor. Acil ihtiyaçlar uygun koşullarda kredi kullanılarak gideriliyor. Şekerbank harekete geçti ve yeni kredi kararını tüm müşterilerine duyurdu. Şekerbank, esnaf, işletme ve KOBİ müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını, faiz indirimi sağlayan ürünü Üreten Kredi ile karşılıyor. Üreten Kredi sayesinde esnaf, işletme ve KOBİ’ler, banka ile toplam çalışma hacimlerine bağlı olarak kredi faizinde alacakları indirimi kendileri belirleyebiliyorlar.

Kredi kullanımında yeni dönem. Şekerbank yeni kredi kararını duyurdu. Türkiye’nin sürdürülebilir bankası Şekerbank, her dönem üretenleri destekleme misyonu doğrultusunda esnaf, işletme ve KOBİ müşterilerinin nakit ihtiyaçlarına esnek çözümler sunarak onların yanında olmaya devam ediyor. Şekerbank’ın çalışma hacmi ile bağlantılı olarak faizini indirdiği ürünü Üreten Kredi ile esnaf, işletme ve KOBİ’ler acil nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılıyor.

Üreten Kredi’de, esnaf, işletme ve KOBİ’lerin bakiyesi günlük olarak takip edilen vadesiz mevduat hesaplarında bulundurdukları tutar arttıkça, o güne özel uygulanan faiz oranı da düşüyor. Her gün değişebilen faiz oranı, kullanılan kredi miktarının, müşterinin belirlenen ürünlerde banka ile çalışma hacmine olan oranına bakılarak belirleniyor. Her üç aylık dönem sonunda da faizi tahsil edilen Üreten Kredi, esnaf, işletme ve KOBİ’lerin nakit ihtiyacına en ekonomik ve esnek çözüm olma özelliği taşıyor.

“Müşterilerimize faiz oranında alacakları indirimi belirleme fırsatı sunuyoruz”

Üreten Kredi’ye ilişkin değerlendirmelerini aktaran Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Şekerbank’ın üreten kesimlere yönelik hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini belirterek; “Şekerbank olarak, içinde bulunduğumuz salgın döneminde ticari faaliyetlerini sürdüren esnaf, KOBİ ve işletmelerin yanında olmaya aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte, nakit akışında dalgalanma yaşayan müşterilere, çalışma hacimlerine bağlı olarak faiz oranında alacakları indirimi belirleme fırsatı sunuyor, Üreten Kredi ile düşük faizle kredi fırsatı yaratıyoruz.” dedi.