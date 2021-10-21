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Kredi kullanımı ile ilgili son dakika açıklaması!

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 14:44 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 14:44

Banka kredileri ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. BDDK resmen duyurdu ve belli oldu. Kredi kullanan herkesi kapsıyor. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 15 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 61 milyar 100 milyon lira artarak 4 trilyon 89 milyar 976 milyon liraya yükseldi.


Kredilerle ilgili son dakika açıklaması geldi. BDDK duyurdu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Ekim haftası itibarıyla 61 milyar  100 milyon lira arttı.
 
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 28 milyar 876 milyon  liradan 4 trilyon 89 milyar 976 milyon liraya çıktı.
 
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 15 Ekim  haftası itibarıyla 116 milyar 391 milyon lira artış kaydetti. Söz konusu haftada  yüzde 2,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 246 milyar 214  milyon lira oldu.
 
 Taksitli ticari krediler 612,7 milyar lira oldu
 
Tüketici kredileri tutarı, 15 Ekim ile biten haftada önceki haftaya  göre 117 milyon lira azalarak 737 milyar 318 milyon liraya geriledi. Söz konusu  kredilerin 284 milyar 409 milyon lirası konut, 14 milyar 212 milyon lirası taşıt  ve 438 milyar 696 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
 
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 327  milyon lira yükselerek 612 milyar 681 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel  kredi kartı alacakları da yüzde 0,4 azalarak 184 milyar 598 milyon liraya  geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 76 milyar 664 milyon lirası  taksitli, 107 milyar 934 milyon lirası taksitsiz oldu.
 
 Yasal öz kaynaklar arttı
 
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 15 Ekim haftası itibarıyla 1 milyar 31 milyon lira artarak 150 milyar  311 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 116 milyar 696  milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
 
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 172 milyon lira  artarak 822 milyar 997 milyon lira oldu.
 

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