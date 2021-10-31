Kredi kullanımı ile ilgili flaş gelişme! Harekete geçildi, maliyet düşecek, kefalet...

Kredi kullanımı ile ilgili önemli bir adım atılıyor. Harekete geçildi. Maliyet düşürülecek. Kefalet sorunu ortadan kaldırılacak. Ucuz krediye erişim sağlanacak.

Kredi kullanımı ile ilgili önemli gelişme! AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ihracatçılarla ilgili teklifin bu hafta yasalaşmasını beklediklerini söyledi. Turan yazılı açıklamasında, “İhracatı artırmak ekonomik büyümedeki ana hedeflerimizden biri. İhracatçılara birtakım kolaylıkların sağlanması, ihracatın kolaylaştırılması ve tabana yayılmasını amaçlıyoruz” dedi.

KEFALET SORUNU

Teklifle, ihracatçıların en önemli sorunlarının başında gelen kredide kefalet sorununun ortadan kaldırılması ve krediye erişim maliyetinin düşürülmesi amacıyla oluşturulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin sermaye yapısı güçlendiriliyor. İhracatçı birliklerince de sermaye katkısı sağlanacak bu şirketle, ihracatçıların en önemli sorunlarının başında gelen kredide kefalet sıkıntısının ortadan kaldırılıp, krediye erişim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.