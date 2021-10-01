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Kredi kullanımı ile ilgili flaş gelişme! 6 katına çıktı

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 14:15 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 14:15

Banka kredileri ile ilgili önemli gelişme! 6 katına çıktı. Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların kullandığı krediler 2011-2020 döneminde 6 katına yükselerek 12,7 trilyon liraya ulaşırken, en fazla krediyi 3,6 trilyon lirayla imalat sektörü firmaları kullandı.


Banka kredisi hem bireysel hem de firmalar arafından nakit ihtiyaç halinde tercih ediliyor. Kredi kullanımı ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. 
 
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırma sonuçlarından  derlediği bilgiye göre, ülkede faaliyet gösteren firmaların kullandıkları kısa ve  uzun vadeli banka kredilerinin toplamı son yıllarda düzenli arttı.
 
Bu firmaların 2011'de kullandıkları banka kredileri toplamı 445,7  milyar lira iken, bu tutar 2015'te 1 trilyon lira, 2019'da 2 trilyon liraya,  geçen yıl da 2,6 trilyon liraya yükseldi. Böylece firmaların kullandıkları banka  kredileri toplamı 10 yılda 12,7 trilyon lirayı buldu.
 
 Kullanılan banka kredilerinin vadelerine bakıldığında, uzun vadeli  olanların kısa vadeli kredilerin 2 katına kadar ulaşması dikkati çekti. Son 10  yılda kullanılan uzun vadeli banka kredileri 8,4 trilyon lira iken, kısa  vadeliler 4,2 trilyon lira olarak kaydedildi.
 
Bu dönemde sadece "tarım, ormancılık ve balıkçılık" sektöründe yer  alan firmaların kısa vadeli banka kredilerinin, uzun vadelilerden daha fazla  olduğu görüldü.
 
Kredilerin sektörel dağılımına bakıldığında, en fazla banka kredisi  kullanan firmaların imalat sektöründe yer aldığı kayıtlara geçti. Bu sektördeki  firmalar 10 yılda 3,6 trilyon lira kredi kullandı. Bunların 1,6 trilyon lirası  kısa vadeli, 2 trilyon lirası ise uzun vadeli kredilerden oluştu.
 
İmalatın ardından en fazla kredi kullanan sektör 2,3 trilyon lirayla  "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin  onarımı" oldu. Bu sektörde kullanılan kredilerin 1,3 trilyon lirası kısa vadeli,  1 trilyon lirası uzun vadeli olarak hesaplandı.
 
 En fazla kredi kullanan üçüncü sektör ise 1,4 trilyon lira ile  elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı oldu. Bu sektörün  kullandığı kredilerin 126,5 milyar lirası kısa vadeli, 1,3 milyar lirası uzun  vadeli oldu.
 
 Öte yandan bu dönemde kullandığı banka kredisi en az olan sektörler  6,4 milyar lirayla "diğer hizmet faaliyetleri", 22,8 milyar lirayla "su temini  kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri", 25,8 milyar lirayla  "kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor" olarak sıralandı.
 
  

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