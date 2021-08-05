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Kredi kullananları kapsıyor! Belli oldu, konut, taşıt ve tüketici...

AA |  05 Ağustos 2021 Perşembe - 15:13 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 15:21

Nakit ihtiyacı olan, ev ya da araba almak için yeteri kadar birikimi olmayanlar bankaların yolunu tutuyor. Pandemi sürecinde özellikle ihtiyaç kredisi kullanımı arttı. Türkiye Merkez Bankası tarafından veriler paylaşıldı. Bakalardaki mevduat oranı arttı. Taksitli ticari kredi kullanımı ise azaldı.


Bankada parası olan, kredi ya da kredi kartı kulananları kapsıyor. Merkez Bankası tarafından açıklandı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Temmuz  haftasında 20,3 milyar lira artarak 4 trilyon 41,3 milyar liraya yükseldi. 
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve  Banka İstatistikleri yayımlandı.
 
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası  dahil) 30 Temmuz ile biten haftada 20 milyar 327 milyon 364 bin lira artarak 4  trilyon 41 milyar 252 milyon 198 bin liraya çıktı.
 
 Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,52 artışla 1 trilyon  762 milyar 309 milyon 52 bin liraya,  yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde  0,51 yükselerek 2 trilyon 139 milyar 144 milyon 318 bin liraya çıktı.
 
 Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 milyar 59  milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 231 milyar 646 milyon doları  yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.
 Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında,  parite etkisinden arındırılmış verilerle 30 Temmuz itibarıyla 352 milyon dolarlık  artış görüldü.
 
 Taksitli ticari kredi miktarı azaldı
 
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde  0,74 artarak 676 milyar 575 milyon 691 bin lira oldu.
 
Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,33 azalışla 555 milyar  533 milyon 930 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,22  yükselişle 244 milyar 692 milyon 277 bin liraya çıktı.
 
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 253 milyar 799 milyon 947  bin lirası konut, 10 milyar 6 milyon 54 bin lirası taşıt ve 412 milyar 769 milyon  690 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
 
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 30 Temmuz ile  biten haftada 1 milyar 144 milyon 472 bin lira azalarak 3 trilyon 752 milyar 176  milyon 711 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 14,94 artış gösterdi.
 

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