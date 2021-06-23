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Kredi kullananlar dikkat! Faiz ödenmeyecek

Kredi kullananlar dikkat! Faiz ödenmeyecek Kredi kullananları ilgilendiriyor. Yürürlüğe girdi. Vatandaş faiz ödemeyecek. İşte detaylar...
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