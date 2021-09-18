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Kredi kullanan, kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Ve açıklandı 30 Eylül...

AA |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 9:40 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 9:40

Milyonlarca kişi merak ediyordu ve açıklandı. Kredi kullanan ve kredi kartı borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni kararları duyurdu. Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırı, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi. Bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine ilişkin uygulamaya 30 Eylül itibarıyla son veriliyor.

30 Eylül'de süresi dolacağı belirtilen kredi riskine esas tutar hesaplamasında, son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine yönelik uygulama devam edecek - Kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin 180 gün olarak uygulanmasına son verilirken, 1 Ekim itibarıyla gecikme süresi 91 günden fazla olup 180 günü geçmeyen krediler için bu uygulama aynı şekilde sürdürülecek.


Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), salgın nedeniyle bankalar ve müşterilerine yönelik sağladığı bazı kolaylıkların devam etmesine karar verirken, bazı uygulamaların da 30 Eylül itibarıyla sona  ereceğini duyurdu.BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan Kurul kararında, salgın nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, reel kesimi, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek amacıyla  bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde geçici  nitelikli bazı düzenlemeler yapıldığı anımsatıldı. Geçmişte alınmış bazı Kurul kararlarının ve talimatların tekrar  değerlendirildiği aktarılan kararda, "Değerlendirmeler sonucunda, 30 Eylül'de  süresi dolacağı belirtilen kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal  varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen  yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe  Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları  hesaplanırken, hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası  döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine yönelik  uygulamanın devam edilmesine karar verildi." denildi.  Kararda, bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin göstergelerin  daha şeffaf bir şekilde izlenebilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde  yönetilebilmesini teminen 17 Haziran'da devreye alınan uygulamalara da  değinilerek, şunlar kaydedildi: "30 Eylül'de süresi dolacağı belirtilen kredilerin donuk alacak  sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 180 gün olarak  uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen ikinci grupta sınıflandırılmaya devam  olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında  beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine  göre ayırmalarına devam olunmasına ilişkin uygulamaya 30 Eylül itibarıyla son  verilmesi, ancak 1 Ekim itibarıyla gecikme süresi 91 günden fazla olup 180 günü  geçmeyen krediler için söz konusu uygulamaya bankalarca aynı şekilde devam  edilmesi kararlaştırıldı."

BANKALARIN ÖDEMESİZ DÖNEM TANIMLAMA UYGULAMASI 30 EYLÜL'DE SONA  ERECEK

Kurul kararında, gecikme süresinin 180 gün ve finansal kiralama  şirketlerince 240 gün olarak uygulanması ve 90 günlük gecikmeye rağmen "Tasfiye  Olunacak Alacaklar" hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk  modellerine göre karşılık ayrılmasına devam edilmesi kapsamındaki uygulamanın 30  Eylül'de sonlandırılacağı bildirildi. Buna karşın 1 Ekim itibarıyla gecikme süresi 91 günden fazla olup 180  günü geçmeyen krediler için uygulamanın şirketlerce aynı şekilde devam edileceği  aktarılan kararda, şu ifadelere yer verildi: "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi kapsamında kredilerin  ikinci grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin, birinci  grupta izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye  rağmen birinci grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak  karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının  hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayrılmasına ilişkin  uygulamaya 30 Eylül sonunda son verilmesine ancak 1 Ekim itibarıyla gecikme  süresi 31 günden fazla olup 90 günü geçmeyen krediler için söz konusu uygulamaya  bankalarca aynı şekilde devam edilmesine karar verildi."

Kararda, bankalar veya şirketlerce kullandırılan tüketici ve taşıt  kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşteri talebi doğrultusunda  ertelenmesi halinde, bu sürenin vade sınırlarında dikkate alınmamasına ilişkin  uygulamaya 30 Eylül itibarıyla son verileceği belirtildi.

 

 
ÖDEMESİZ DÖNEM BİTİYOR

Öte yandan bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart  hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek  ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine ilişkin uygulamaya da 30 Eylül itibarıyla  son verileceği vurgulanan kararda, "Asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi  kartlarının nakit kullanımı veya nakit kullanımıyla mal ve hizmet alımına  kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına ilişkin  uygulamaya 30 Eylül itibarıyla son verilmesi kararlaştırıldı." denildi.

BDDK, 50 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ TÜKETİCİ KREDİLERİNDE VADEYİ 24 AYA  İNDİRDİ

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK),  tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin TL'nin  üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi. BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, Kurul dünkü  toplantısında "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal  Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları  Hakkında Yönetmelik", "Kredi Yönetmeliği" ve "Finansal Kurumlar Yönetmeliği"  uyarınca tüketici kredilerinde vade sınırını inceledi. Alınan kararlar kapsamında, tüketici kredilerine ilişkin genel vade  sınırı kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya  indirildi.  Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin ise borç  bakiyeleri 50 bin liranın üzerinde olsa dahi, borçlu tarafından talep edilmesi  durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesi  kararlaştırıldı.

 

 

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