Gazetevatan.com » Ekonomi » Kredi kullanacaklar için geçerli! Bankalar zorunlu tutuyor, imzalanmazsa faizler yükseltiliyor ya da...
Kredi kullanacaklar için geçerli! Bankalar zorunlu tutuyor, imzalanmazsa faizler yükseltiliyor ya da...
Kredi kullanacak herkes için zorunlu tutuluyor. Pek çok tüketici kabul etmek istemiyor. Bankalar yapılmaması durumunda kredi kullanımını ret edebiliyor ya da faiz oranlarını yükseltebiliyor.
Hayat sigortası, genel olarak fuzuli bir ürün olarak görülür. Neden? Yapılan hayat sigortalarının neredeyse tamamına yakını kredi bağlantılı hayat sigortaları. Vatandaş, konut, araç almak için ya da bir ihtiyacını karşılamak için veya da çocuğunun okul taksiti için kredi çekerken hemen hayat sigortası yapılır; sigortanın maliyeti de vatandaşa yansıtılır, kredi tutarından düşülür.