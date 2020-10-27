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Kredi kullanacak herkesi ilgilendiriyor! Kamu bankalarında düşük faiz...
Konut kredisi kullanacak olan veya kullanmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor. Kredi faiz oranları uzun süre düşük seviyelerde tutuldu. Vatandaşların kredi talebi arttı. Konut kredisinde faizler yükseldi ancak ev fiyatlarında bir gerileme yaşanmadı. Ev sahipleri fiyatları yüksek tutarken, ev satın almak isteyenler yüksek faiz nedeniyle duraksadı. Vade uzadıkça faize göre ödenecek ücret de katlanıyor. Konut kredisi çekecek olan vatandaşlar şu an en uygun faizi veren bankaları araştırıyor. İşte en uygun faiz oranını sunan bankalar...
Ev satın almak isteyenler en uygun kredi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Yüksek faiz ödememek için bankalarla pazarlık da edilmesi gerekiyor. Kamu bankaları sıfır konutlarda faizi yüzde 0.99 olarak belirledi. İkinci el konutlarda ise en düşük faiz oranı yüzde 1.25 oldu.
İşte bankalara göre faiz ve taksitler…
İşte bankalara göre faiz ve taksitler…