Kredi, kredi kartı ve banka hesabı... Herkesi ilgilendiriyor! Flaş karar

QNB Finansbank açıkladı. Banka müşterisi olmak isteyenler QNB Finansbank mobil uygulaması üzerinden dolduracakları başvuru formu esnasında bankacılık sözleşmesine dijital onay verebilir, sonrasında banka müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşme yaparak kimlik doğrulama işlemlerini tamamlayabilirler.
Ayrıca görüntülü görüşme öncesinde kullanıcılar yeni T.C. kimlik kartları ile cihazlarının NFC özelliğini kullanarak ön kimlik doğrulaması yapabilir ya da bu doğrulama işlemini görüntülü görüşme sonrası kendilerine iletilen belirli bir IBAN numarasına başka bankalardaki hesaplarından para transferi yaparak da gerçekleştirebilirler.
DAHA GÜVENLİ
Yapılan doğrulamalara ek olarak, görüntülü görüşme esnasında banka temsilcisinin yapacağı kontrollere yardımcı olan bilgi teknolojisi güvenlik uygulamaları da kimlik tespiti ve kontrollerinin daha güvenli yapılmasını sağlıyor.
MEVDUAT HESABI ANINDA AÇILIYOR
Kimlik tespiti başarılı gerçekleşen kullanıcıların vadesiz mevduat hesapları anında açılıyor, görüntülü görüşme sonrasında FinansŞifre SMS’lerini alarak dijital kanallara giriş yapabiliyor ve dijital kanallardan vadeli mevduat hesabı açıp, kredi kartı ve uzaktan müşteri olanlanlara özel avantajlı Dijital Tanışma Kredisi gibi bankacılık ürünlerinee başvurularını hemen yapabiliyorlar.
DİJİTALLEŞMEDE DÖNÜM NOKTASI
Hayata geçen uygulama hakkında konuşan QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu şunları söyledi:
“Çok hızlı şekilde dijitalleşen bir dünya ve buna paralel olarak değişen müşteri davranışları görüyoruz. Bu değişimden en çok etkilenen sektörlerden biri de şüphesiz ki bankacılık sektörü. Bankacılığın dijitalleşmesinde bir dönüm noktası olarak gördüğümüz uzaktan müşteri edinimi akışı, özellikle pandeminin hayatımıza girmesiyle önemi daha da net anlaşılan ve banka olarak uzun zamandır beklediğimiz ve hazır olduğumuz bir değişiklikti.
Bugün ortaya çıkan bu yeni uygulama ve teknolojilerle bankacılık ve finans sektörünün şeffaflaşması, rekabet ortamının güçlendirilmesi, müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin yaygınlaştırılması ve derinleştirilmesini bankacılık sektörü için olumlu gelişmeler olarak görüyoruz. Tüm bu gelişmeler ışığında sektör büyük bir dönüşümün eşiğinde ve finans sektörünün önemli bir oyuncusu olarak biz de yeni iş yapış biçimlerimizle bu gelişmenin kalbinde yer alacağız.”
VAKIFBANK'TAN AÇIKLAMA
Yüz tanıma teknolojisiyle Türkiye’de limit artırma, şifre, hesap işlem türü değişikliği ve aktivasyon işlemlerini mobil bankacılık üzerinden gerçekleştiren ilk banka olan VakıfBank, müşteri olma süreçlerini de tamamen VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştirme imkanı sunmaya başladı. İşitme engelliler de şubeye gitmeden çağrı merkezi ile görüntülü görüşerek işaret dili ile müşteri olabiliyor.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankamız dijital bankacılığın geleceğini şekillendiren teknolojileri hayata geçirme konusunda öncü rolünden ödün vermeden ilerliyor. Bütün bu adımlarla hem müşterilerimiz için hayatı kolaylaştırıyor hem de banka içindeki süreçleri daha etkin ve verimli hale getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de en yeni teknolojileri müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.