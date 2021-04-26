Kredi, kredi kartı kullanan, bankada hesabı olan herkesi kapsıyor! Değişiyor

ŞİKÂYETLERİ BELİRLEYECEK

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, BB derecesi belirlenirken, Davranış ve Uygulama Riski (DUR) yaklaşımı temel alınacak. DUR Yaklaşımı, bankanın mevcut yasal düzen, etik, kurumsal değer ve hassasiyetler ölçü alındığında müşteri aleyhine veya finansal piyasada düzen ve işleyişi bozacak davranış ve uygulama riskini ifade ediyor. Bu yaklaşımla bankaların BB dereceleri oluşturulacak. BAM modeliyle, bankaların tüketici haklarının korunması bağlamında olabildiğince objektif bir sıralamaya tabi tutulması, tüketicilerin şikâyetlerinin kök nedenlerinin tespit edilmesi ve analizinin sağlanması ile bu doğrultuda kural ve standartlar oluşturularak en iyi uygulamaları yaygınlaştıracağı belirtiliyor.

BANKALARDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bankaların müşteri kazanma ve hizmet sunma şeklini de etkiledi. Pek çok ülkede uygulanan uzaktan kimlik tespiti ile dijital müşteri kazanımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uygulanan sosyal mesafe ve dışarı çıkma kısıtlaması şartlarında daha da önem kazandı.

BDDK, söz konusu ihtiyaçları değerlendirerek hazırladığı bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin düzenleme taslağına nihai halini verdi.

Gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek. Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek. Yapılacak görüntülü görüşmede engelli kişiler için gerekli eğitimleri almış en az bir müşteri temsilcisinin bulunması zorunlu olacak.

Uygulamanın hayata geçmesiyle bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek. Bankalar açısından kağıt ve doküman kullanımının azaltılıp hizmet maliyetinin düşürülmesi sağlanacak.