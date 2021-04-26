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Kredi, kredi kartı kullanan, bankada hesabı olan herkesi kapsıyor! Değişiyor

26 Nisan 2021 Pazartesi - 8:48 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 8:50

Bankada parası olan, fatura yatıran, para gönderen, kredi kartı kullanan ya da kredi çeken müşterileri çok yakından ilgilendiriyor. Değişiklik kararı verildi. Tüm bankaları kapsıyor. Tek tek belirlenecek. Vatandaşların şikayetleri ortadan kalkacak. BDDK duyurdu. Bankalarda yeni bir dönem başlıyor. Bütün bankalar uymak zorunda. Vatandaşın bankalarla yaşadığı sorunların kaynağında çözülmesi için yeni bir model oluşturuldu. Ayrıca bankalarda imza zorunluluğu da kalkıyor. Bankalarda yaşanacak büyük değişim mayısta başlıyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek, müşterinin uzaktan kimlik tespiti yapılarak banka şubesine gitmesine gerek kalmadan müşteri kaydı oluşturulabilecek. İşte bankacılıkta yaşanacak dönüşümün tüm detayları...


Bankalar ile ilgili çok önemli değişiklik! Tüm banka müşterilerini ilgilendiriyor. Tamamen değişiyor. Tüm bankacılık sistemini kapsıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bir süre önce açıkladığı Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli (BAM) ile BDDK her bankaya tek tek Bireysel Bankacılık (BB) derecesi verecek. BAM modeliyle bankaların iş modelleri vatandaşın hak ve menfaatlerine uygunluğuna göre değerlendirilecek, vatandaşların bankaları şikâyet ettiği konular kökten çözülmeye çalışılacak Sektör kaynaklarına göre 5 ana modül ve 80 adet kontrol noktasıyla BDDK, her bankaya tek tek Bireysel Bankacılık (BB) derecesi verecek.
 
ŞİKÂYETLERİ BELİRLEYECEK
 
Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, BB derecesi belirlenirken, Davranış ve Uygulama Riski (DUR) yaklaşımı temel alınacak. DUR Yaklaşımı, bankanın mevcut yasal düzen, etik, kurumsal değer ve hassasiyetler ölçü alındığında müşteri aleyhine veya finansal piyasada düzen ve işleyişi bozacak davranış ve uygulama riskini ifade ediyor. Bu yaklaşımla bankaların BB dereceleri oluşturulacak. BAM modeliyle, bankaların tüketici haklarının korunması bağlamında olabildiğince objektif bir sıralamaya tabi tutulması, tüketicilerin şikâyetlerinin kök nedenlerinin tespit edilmesi ve analizinin sağlanması ile bu doğrultuda kural ve standartlar oluşturularak en iyi uygulamaları yaygınlaştıracağı belirtiliyor.
 
 
BANKALARDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
 
Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bankaların müşteri kazanma  ve hizmet sunma şeklini de etkiledi. Pek çok ülkede uygulanan uzaktan kimlik  tespiti ile dijital müşteri kazanımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  sebebiyle uygulanan sosyal mesafe ve dışarı çıkma kısıtlaması şartlarında daha da  önem kazandı.
 
BDDK, söz konusu ihtiyaçları değerlendirerek hazırladığı bankalarca  kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme  ilişkisinin kurulmasına ilişkin düzenleme taslağına nihai halini verdi.
 
Gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin;  fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak  görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek. Yapılan  görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik  seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli  iletişim ile gerçekleştirilecek. Yapılacak görüntülü görüşmede engelli kişiler  için gerekli eğitimleri almış en az bir müşteri temsilcisinin bulunması zorunlu  olacak.
 
Uygulamanın hayata geçmesiyle bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve  rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede  tamamlanabilecek. Bankalar açısından kağıt ve doküman kullanımının azaltılıp  hizmet maliyetinin düşürülmesi sağlanacak.

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