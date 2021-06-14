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Kredi, kredi kartı borcu olana müjde! Resmen başladı, hepsi siliniyor...
Milyonlarca kişi bekliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Detaylar belli oldu. Kredi, kredi kartı borcu olanlara iyi haber geldi. Vergi, SGK prim borçları, trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) kaçak geçiş cezaları, seçim, nüfus, askerlik para cezaları, gümrük vergisi ve para cezaları, belediyelere ödenen emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi, belediyelere olan su ve katı atık ücreti borcu olanlara müjde. Borçların gecikme ceza ve faizi siliniyor. Kamu kuruluşlarına olan borçların ilk taksitinin 30 Eylül’e, SGK’ya olan borçların ilk taksitinin ise 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek. Borçlar 2’şer ay halinde 18 taksitte ödenebilecek. Kredi, kredi kartı borcu olanların sicilleri de temizleniyor. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek İşte tüm detaylar...