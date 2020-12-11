Kredi, kredi kartı, banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor!

Tüm banka müşterilerini çok yakından ilgilendiren bir adım atıldı. Koronavirüs salgını nedeni ile birçok banka mesai saatlerinde değişiklige gitti. Bankaya gelen kişi sayısını azaltmak için yeni bir karar alındı. TBB vatandaşların mobil uygulamaları daha rahat kullanabilmesi için video eğitim serisi hazırlandı.
TBB'den yapılan açıklamaya göre, mobil bankacılığın kullanılmasının anlatılmasına odaklanan kılavuz niteliğindeki 6 kısa videodan oluşan seride; "Banka mobil uygulamasının indirilmesi", "Şifre alınması", "Para transferi", "Fatura ödeme", "Kredi kartı harcama takibi ve ödemesi" ve "Sanal kart oluşturma" konuları işlendi.
"Mobil bankacılık video eğitim" serisine TBB'nin "foy.tbb.org.tr/egitim" adresli finansal okuryazarlık internet sitesi ve "www.youtube.com/bankalarbirligitv" sosyal medya hesabından ulaşılabiliyor.