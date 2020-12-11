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Kredi, kredi kartı, banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor!

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 11:01 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 11:01

Bankada parası olan herkesi çok yakından ilgilendiren bir karar verildi. TBB harekete geçti. Büyük kolaylık sağlanacak. Tüm müşteriler hem hızlı hem de her yerden işlem yapabilecek. Müşteriler için hazırlanan eğitim ile bankaya gitmeye gerek kalmadan birçok işlem online olarak gerçekleştirilebilecek. Böylece bankalarda kalabalık oluşması da engellenmiş olacak. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yürütülen finansal okuryazarlık eğitim çalışmaları kapsamında, banka müşterilerini yeni teknolojilerle tanıştırmak, bu teknolojileri ve alternatif bankacılık kanallarını kullanmayı teşvik etmek amacıyla "Mobil bankacılık video eğitim" serisi hazırlandı.


Tüm banka müşterilerini çok yakından ilgilendiren bir adım atıldı. Koronavirüs salgını nedeni ile birçok banka mesai saatlerinde değişiklige gitti. Bankaya gelen kişi sayısını azaltmak için yeni bir karar alındı. TBB vatandaşların mobil uygulamaları daha rahat kullanabilmesi için video eğitim serisi hazırlandı.
 
TBB'den yapılan açıklamaya göre, mobil bankacılığın kullanılmasının  anlatılmasına odaklanan kılavuz niteliğindeki 6 kısa videodan oluşan seride;  "Banka mobil uygulamasının indirilmesi", "Şifre alınması", "Para transferi",  "Fatura ödeme", "Kredi kartı harcama takibi ve ödemesi" ve "Sanal kart oluşturma"  konuları işlendi.
 
"Mobil bankacılık video eğitim" serisine TBB'nin  "foy.tbb.org.tr/egitim" adresli finansal okuryazarlık internet sitesi ve  "www.youtube.com/bankalarbirligitv" sosyal medya hesabından ulaşılabiliyor.
 

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