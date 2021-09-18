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Kredilerle ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, artık...

18 Eylül 2021 Cumartesi - 19:33 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 19:37

Kredilerle ilgili son dakika kararı. Resmen değişti. Taksit sayısı düşürüldü. Resmi açıklama BDDK tarafından yapıldı. Yeni düzenleme ile taksit sayısında değişikliğe gidiliyor. 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için taksit sayısı 36'dan 24'e düşürüldü.


İhtiyaç kredisi ile ilgili yeni bir karar verildi. BDDK tarafından resmi açıklama yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK),  tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin TL'nin  üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi. 
 
BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, Kurul dünkü  toplantısında "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal  Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları  Hakkında Yönetmelik", "Kredi Yönetmeliği" ve "Finansal Kurumlar Yönetmeliği"  uyarınca tüketici kredilerinde vade sınırını inceledi.
Alınan kararlar kapsamında, tüketici kredilerine ilişkin genel vade  sınırı kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya  indirildi.
 
Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin ise borç  bakiyeleri 50 bin liranın üzerinde olsa dahi, borçlu tarafından talep edilmesi  durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesi  kararlaştırıldı.

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