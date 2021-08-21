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Kredi kartları ile ilgili flaş açıklama! Tamamen değişiyor, artık olmayacak...
Kredi kartları ile ilgili flaş açıklama! Tamamen değişiyor, kart kullanan milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Yapılacak köklü değişikliğe ilişkin önemli bir açıklama geldi. Uzun bir süredir güvenli görünmüyordu. Artık kredi kartlarında manyetik şerit olmayacak ve şeritsiz kartlar kullanılmaya başlanacak. Manyetik kart yerine çipli ve biyometrik kartlar gelecek. Peki yeni kredi kartlarında ne gibi değişiklikler olacak? Şu anda kullanılan kredi kartlarının güvenliğini nasıl sağlayabiliriz? İşte kredi kartlarına ilişkin yapılan önemli açıklama ve tüm bilgiler...