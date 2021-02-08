Kredi kartları ile ilgili flaş açıklama! Bankada hesabı olanlar...

Bankada hesabı olan ve kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Duyuru geldi. Kredi kartı, kredi kullanımı ve mevduatlar ile ilgili veriler açıklandı. İstanbul’da yıllık olarak kredi kullanımı yüzde 33 arttı. Bireysel kredi kartı harcamaları İstanbul'da yüzde 20, Türkiye’de yüzde 23 arttı. Tasarruf mevduatında yüzde 28, altın mevduatında yüzde 106 yükseliş kaydedildi. İhtiyaç kredileri, yıllık yüzde 49 artarken, en fazla kredi kullanılan sektör ise inşaat oldu.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Kredi kartı, kredi kullanımı, mevduatlarla ilgili veriler açıklandı. İBB İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin finansal piyasaların değerlendirildiği Şubat 2021 Finansal Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. 2020 yıl sonu değerleri, rakamlara şöyle yansıdı.

Kredi kartı harcamaları yıllık yüzde 20 arttı

Türkiye’deki toplam bireysel kredi kartı harcamalarının yüzde 33’ü İstanbul’da gerçekleşti. Bireysel kredi kartı harcamaları, yıllık, İstanbul’da yüzde 20, Türkiye’de yüzde 23 arttı.

Kredi kullanımında yüzde 33 artış

Kredi kullanımı yıllık yüzde 33, takibe düşen krediler yüzde 10 yükseldi. Takipteki alacakların, nakdi kredilere oranı yüzde 4.8’e geriledi. Kişi başına düşen nakdi kredi, yıllık yüzde 30 artarak 90 bin 322 TL’ye çıktı. Türkiye genelinde ise kredi kullanımı yıllık yüzde 33 artarken, takipteki alacaklar aynı seviyede kaldı.

Bankalardaki altın mevduatı, 186 tona çıktı

Yıl sonu itibariyle, 2019’da 615 milyar TL olan tasarruf mevduatı, 2020’de yüzde 28 artarak 787 milyar TL’yi geçti. Döviz cinsinden mevduatın, toplam mevduat içindeki payı, yüzde 59 oldu. Toplam nakdi kredilerin tasarruf mevduatına oranı yüzde 187’ye ulaştı. Kişi başına düşen tasarruf mevduatı miktarı yüzde 24 artarak 50 bin 713 TL oldu. Bankalarda tutulan altın mevduatı değeri, bir yılda 90 tondan 186 tona çıktı.

İhtiyaç kredileri yıllık yüzde 49 yükseldi

İhtiyaç kredileri yıllık yüzde 49; taşıt, kredileri yüzde 69, konut kredileri yüzde 38 arttı. Türkiye genelinde ise ihtiyaç kredileri yüzde 48, taşıt kredileri yüzde 67, konut kredileri yüzde 40 artış gösterdi.

Tekstildeki kredi artışı, yıllık yüzde 38

En fazla kredi kullanılan sektör, inşaat oldu. Oransal olarak en yüksek artış, tekstil ve tekstil ürünlerinde yüzde 38 ve finansal kuruluşlarda yüzde 37.5 olarak gerçekleşti. Takibe düşen sektörel krediler, yıllık, denizcilikte yüzde 79, inşaatta yüzde 35 arttı; finansal kuruluşlarda yüzde 9.3, tekstil ve tekstil ürünlerinde yüzde 7.5 azaldı.